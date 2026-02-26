Castelnou y Monzón serán escenario este fin de semana de los espectáculos de 'Aragón, tierra de cultura'

El grupo O'Carolan' actuará en Monzón este domingo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Aragón, tierra de cultura', que promueven las Direcciones Generales de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón para llevar iniciativas culturales a todo el territorio aragonés, se traslada este fin de semana a Castelnou (Teruel) y Monzón (Huesca(. Los turolenses podrán disfrutar este sábado de una obra de la compañía Los títeres de la Tía Elena, mientras que los oscenses lo harán este domingo con el concierto de la banda O'Carolan.

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' ofrece espectáculos gratuitos de danza, teatro, música y todo tipo de expresiones artísticas. Este año se han programado hasta 111 actuaciones de quince disciplinas diferentes en 96 localidades de las 33 comarcas aragonesas.

En el pabellón de Castelnou, el público podrá ver el sábado a las 18.00 horas la obra 'Migrantes', un espectáculo familiar de títeres, sombras y objetos, en el que dos actrices se valen de palancas, poleas y contrapesos para relatar las costumbres de las aves, sus necesidades vitales y los medios que utilizan para saciarlas. La obra habla de la emigración, la necesidad de alimentarse, la comunicación y la cría de la descendencia.

La fundadora de la compañía, Helena Millán, es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Fundó Los Títeres de la Tía Elena en 1995 y ha estrenado para adultos óperas de títeres como 'Rigoletto', en el Salón del Trono de La Aljafería, y ha actuado en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles son una fiesta teatral preparada para niños que no solo saben disfrutar, sino también pensar y reflexionar.

Por su parte, la Catedral de Santa María del Romeral de Monzón acogerá el domingo, 1 de marzo, a las 19.30 horas, la actuación de O'Carolan. Un grupo legendario, con más de 30 años en activo, que ofrece un subconcepto de la música aragonesa más universal, con la ayuda de unos instrumentos que traspasan fronteras y una forma de entender el folk, sutil en sus matices, y que les han llevado a participar en infinidad de festivales por toda la península.

Su nombre hace un homenaje a Turlough O'Carolan, arpista irlandés del siglo XVII que puso en valor la música tradicional de su Irlanda natal a través de la música barroca. Esta concepción de la música ha quedado reflejada en los seis trabajos discográficos del grupo y su DVD en directo. Han participado en presentaciones por todo el país, así como en Francia y Escocia.

Después de una primera etapa, en la que la formación zaragozana interpretó músicas atlánticas, a partir del año 2010 volvió la mirada a la música aragonesa, con una visión aperturista y con lo aprendido de la forma de componer del autor del que toma el nombre.