La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad estrena dos documentales sobre experiencias en el medio rural

Presentación de dos docuementales sobre medio rural, en la DPZ. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza estrenará a lo largo de este verano los documentales 'Empenta Artieda' y 'Pueblos en Arte: Torralba', dos producciones audiovisuales realizadas en colaboración con la Universidad San Jorge y el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) que muestran experiencias de éxito en el medio rural.

De una forma "cercana y accesible" se da visibilidad a dos experiencias de desarrollo local que se han convertido en referentes por su capacidad para generar oportunidades y contribuir a hacer frente al desafío de la despoblación.

Estas piezas audiovisuales se han presentado este viernes en una rueda de prensa en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que ha contado con el diputado de Lucha contra la Despoblación, Eduardo Arilla, el director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, Vicente Pinilla, y el director del CEDDAR, Luis Antonio Sáez.

Eduardo Arilla ha destacado el trabajo que se hace desde el medio rural y el trabajo que se hace "con cariño" en los pueblos de la provincia de Zaragoza.

Cada vez que se habla de medio rural, ha indicado Arilla, "se habla de las localidades de la provincia de Zaragoza, se habla de vecinos y vecinas, se habla de futuro y sobre todo se habla de ese esfuerzo que se hace desde los municipios para trabajar proyectos como los dos que vamos a conocer hoy: dos documentales".

El objetivo de estos documentales ha sido trasladar al gran público, mediante un formato audiovisual directo y divulgativo, ejemplos reales de estrategias que han demostrado su eficacia para revitalizar el medio rural y atraer nuevos habitantes, poniendo en valor iniciativas que han recibido un amplio reconocimiento en distintos ámbitos por su carácter innovador.

El director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, Vicente Pinilla, ha explicado que su trabajo se centra en "fomentar la investigación sobre la despoblación y las políticas públicas" y para llegar de forma "más fácil" al público se ha elegido el formato audiovisual frente al "tradicional" de informes, artículos o libros.

Así, en el año 2023 "nos planteamos elaborar dos documentales sobre dos experiencias que nos parecían interesantes y que han tenido eco en congresos internacionales" y lo que se hizo, en colaboración con el CEDDAR y con estudiantes en prácticas de cine de la Universidad de San Jorge, tiene como resultado estas dos iniciativas, ha comentado Pinilla.

Por su parte, el director del CEDDAR, Luis Antonio Sáez, ha indicado que los audiovisuales son "una herramienta de trabajo para quienes investigan y se preocupan por el medio rural" y también ha subrayado que muchas veces "parece que ese conocimiento parte principalmente desde la universidad pero el propio documental tiene un valor propio de un conocimiento que a lo mejor no se encuentra en los libros".

DOCUMENTALES

Por un lado, el documental 'Empenta Artieda' recoge la experiencia desarrollada en esta localidad pirenaica, donde se impulsó un plan estratégico orientado a facilitar el regreso de personas que habían abandonado el municipio para cursar estudios o desarrollar su carrera profesional y que deseaban iniciar un proyecto de vida en su pueblo de origen.

La propuesta, basada en un fuerte espíritu comunitario, también ha logrado atraer a jóvenes procedentes de otros lugares que han decidido establecerse en Artieda, contribuyendo así a reforzar el tejido social y económico del municipio.

'Pueblos en Arte: Torralba' se centra en la transformación de Torralba de Ribota en un espacio de creación cultural y artística. El proyecto, liderado por Lucía Camón tras su traslado desde Madrid, ha convertido la localidad en un punto de encuentro para creadores de distintas disciplinas que han encontrado en el medio rural un lugar desde el que desarrollar su actividad.

Gracias a esta iniciativa se han recuperado viviendas para su uso permanente y se ha generado una intensa programación cultural que ha contribuido a dinamizar la vida del municipio.

Los dos documentales fueron rodados durante el verano de 2023 por estudiantes en prácticas del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge. La fase de postproducción ha concluido este año y ambas producciones están dirigidas por Ánchel Pinilla.

Con esta iniciativa, la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad continúa apostando por divulgar experiencias que demuestran que existen modelos de desarrollo capaces de fijar población, atraer nuevos vecinos y generar actividad económica y cultural en el territorio, utilizando el lenguaje audiovisual como herramienta para acercar estas historias de éxito a toda la sociedad.