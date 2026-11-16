CCOO alerta de las listas de espera en dependencia y reclama más inversión en Atención Primaria en Aragón

1134370.1.260.149.20261116151846 Presentación del Observatorio de las Personas Mayores en Aragón. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.590 personas permanecen en lista de espera para recibir una prestación efectiva de dependencia en Aragón, con un tiempo medio de espera de 109 días, según se desprende del Observatorio Social de las Personas Mayores, que también alerta de la necesidad de incrementar la inversión en Atención Primaria en la comunidad autónoma.

En la actualidad, 51.521 personas cuentan con alguna prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Aragón, de ellas, 28.424 prestaciones corresponden a cuidados familiares, lo que representa el 54,82% del total.

La presentación de los principales datos del Observatorio Social de las Personas Mayores ha tenido lugar este lunes, y ha contado con la participación del secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, la secretaria general CCOO Pensionistas en Aragón, Pilar Méndez, y la responsable de Política Social de CCOO Aragón, Sonia García.

Este informe, elaborado por la Federación de Pensionistas de CCOO en colaboración con la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social y la Fundación 1º de Mayo, analiza la realidad de este colectivo a partir de diversos indicadores y fuentes de información, prestando especial atención a tres pilares fundamentales para su calidad de vida: las pensiones, el sistema de atención a la dependencia y la financiación sanitaria.

Los datos de este informe ponen de manifiesto el peso que siguen teniendo los cuidados familiares, que recaen principalmente sobre las mujeres. En este sentido, CCOO defiende que la atención a las personas dependientes debe garantizarse mediante profesionales cualificados y servicios suficientes y de calidad, favoreciendo también la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

La responsable de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de CCOO Aragón, Sonia García, ha advertido de que la insuficiencia de recursos públicos para atender la dependencia está trasladando a las familias, y especialmente a las mujeres, una responsabilidad que debería ser colectiva.

"La insuficiencia de recursos públicos para la dependencia no es neutral desde el punto de vista de género, genera desigualdad y la reproduce", ha subrayado, para recordar que muchas mujeres reducen sus jornadas, abandonan sus empleos o renuncian a oportunidades profesionales para cuidar a sus familiares, con consecuencias directas sobre sus salarios, sus carreras profesionales y sus futuras pensiones.

MÁS DE 322.000 PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN ARAGÓN

En lo que respecta a las pensiones, el Observatorio Social de las Personas Mayores recoge la situación de las pensiones en España. Aragón cuenta con 322.822 pensiones contributivas, cuya cuantía media se sitúa en 1.452,75 euros mensuales. De ellas, 72.195 son pensiones de viudedad, con una prestación media de 1.026,40 euros al mes.

Por provincias, Zaragoza concentra 230.364 pensiones, con una media de 1.499,89 euros; Huesca registra 55.818, con una media de 1.329,43 euros; y Teruel cuenta con 36.640 pensiones, cuya cuantía media alcanza los 1.344,22 euros.

Además, en Aragón se han abonado 5.272 pensiones no contributivas de jubilación, con una cuantía media de 620 euros mensuales, y 2.386 pensiones no contributivas de incapacidad, con una media de 704,54 euros.

ARAGÓN, ENTRE LAS CCAA QUE MENOS DESTINAN A ATENCIÓN PRIMARIA

En materia sanitaria, Aragón destina el 6% de su PIB al gasto sanitario público. Sin embargo, uno de los datos más preocupantes es el porcentaje dedicado a Atención Primaria, que apenas representa el 11,7% del gasto sanitario público total, situando a la comunidad autónoma entre las que menos recursos destinan a este nivel asistencial, según ha expuesto Sonia García.

"Hace falta es que se incrementen el gasto sanitario según el PIB y se ponga especial atención a la Atención Primaria, puesto que es la entrada de la mayoría de las personas al sistema sanitario y además es un sistema de prevención y de atención en el caso de las personas mayores", ha apuntado García.

En este sentido, Juan Sepúlveda ha reclamado un incremento de la financiación sanitaria y un mayor esfuerzo presupuestario en Atención Primaria, que considera fundamental para garantizar una atención de calidad a una población cada vez más envejecida. "En Atención Primaria se debería gastar el 15% del gasto sanitario público. Tenemos comunidades que están en el 12% o incluso en el 10%", ha señalado.

En cuanto a las listas de espera, la Comunidad Autónoma de Aragón registra una tasa de 87,8 pacientes por cada 1.000 habitantes en consultas del Sistema Nacional de Salud. En las listas de espera quirúrgicas, la tasa alcanza los 19 pacientes por cada 1.000 habitantes, situándose entre las comunidades autónomas con peores indicadores.

CRISIS DE LA VIVIENDA

Por otro lado, CCOO Aragón ha mostrado su preocupación por las dificultades que encuentran cada vez más personas mayores para acceder a una vivienda y mantener su residencia habitual ante el encarecimiento de los alquileres.

Aunque una parte importante de esta población dispone de vivienda en propiedad, también hay pensionistas que viven de alquiler y que deben destinar una parte muy elevada de sus ingresos a pagarlo.

Desde la organización sindical han puesto el foco en que esta situación puede obligar a personas mayores a abandonar los barrios y entornos en los que han vivido durante décadas, con el consiguiente riesgo de desarraigo y soledad no deseada.

Así, la secretaria general de la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, Pilar Méndez, ha llamado la atención sobre las dificultades económicas que afrontan muchas personas mayores para acceder a una vivienda digna, especialmente ante el incremento de los alquileres.

"Si de alquiler tienes que pagar casi la mayor parte de la pensión, pues es muy difícil", ha anotado, para añadir que abandonar el entorno en el que han vivido durante muchos años puede provocar situaciones de desubicación y soledad no deseada.

Por todo ello, desde CCOO Aragón han reclamado un mayor compromiso de las administraciones públicas para garantizar un envejecimiento digno, con pensiones suficientes, un sistema de dependencia dotado de recursos y profesionales y una sanidad pública con financiación adecuada.

"Cuidar es una responsabilidad colectiva y queremos un sistema público de cuidados más fuerte, con más financiación, más servicios, más profesionales y más igualdad, que las personas mayores puedan vivir con dignidad y autonomía, que las personas dependientes reciban una atención efectiva y de calidad, que las familias puedan cuidar sin renunciar a su vida laboral y personal, que las mujeres dejemos de soportar de manera desigual una responsabilidad que debe ser colectiva y que cuidar no es obligación exclusiva de las familias, cuidar no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, cuidar es una responsabilidad social y pública", ha reivindicado la responsable de Política Social de CCOO Aragón, Sonia García.