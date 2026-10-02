CCOO alerta de que el paro encadena cuatro meses de subida y pide medidas para impulsar un empleo de más calidad

Archivo - El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, y el secretario de Acción Sindical, Carmelo Asensio. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha alertado este viernes, 2 de octubre, de que el paro encadena cuatro meses de subida y ha reclamado medidas para impulsar un empleo de mayor calidad. El desempleo aumenta en 170 personas en septiembre y alcanza las 50.344, un 5,3% más que hace un año.

Para CCOO Aragón, los datos evidencian que "el crecimiento de la contratación no está evitando el aumento del desempleo" y ponen de manifiesto "la necesidad de seguir actuando sobre la calidad y estabilidad del empleo, especialmente entre las personas jóvenes y los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral".

El sindicato ha reclamado "políticas que permitan consolidar el empleo, reducir la temporalidad y garantizar condiciones laborales dignas, así como medidas específicas para combatir las desigualdades que todavía persisten en el acceso al empleo".

CCOO Aragón ha llamado la atención sobre la evolución del desempleo en la comunidad autónoma aragonesa tras conocerse los datos correspondientes al mes de septiembre.

El paro registrado aumentó en 170 personas respecto a agosto, un 0,3%, hasta alcanzar las 50.344 personas desempleadas. Con este incremento, Aragón acumula ya cuatro meses consecutivos de subida del desempleo y registra la cifra más elevada de un mes de septiembre desde 2024.

La central sindical considera "especialmente preocupante" la evolución interanual, ya que en los últimos doce meses el número de personas desempleadas ha aumentado en 2.520, un 5,3%. "Este incremento refleja la necesidad de reforzar las políticas de empleo y de avanzar hacia un modelo productivo capaz de generar puestos de trabajo estables y de calidad".

DESEMPLEO JUVENIL

La organización sindical también ha puesto el foco en la evolución del desempleo juvenil. En septiembre, el número de menores de 25 años en paro aumentó en 410 personas, un 8,6% respecto al mes anterior.

Por el contrario, el desempleo entre las personas mayores de 25 años se redujo en 240 personas, un 0,53%. La brecha por sexos continúa siendo significativa. Las mujeres representan 30.446 de las 50.344 personas desempleadas en Aragón, frente a 19.898 hombres.

Aunque el paro femenino descendió en 78 personas durante septiembre, el desempleo masculino aumentó en 248. Por sectores, el desempleo descendió en Servicios, con 188 personas menos, y en Industria, con 91 menos.

Sin embargo, aumentó en el colectivo sin empleo anterior, en 205 personas; en Agricultura, en 182; y en Construcción, en 62. Servicios continúa concentrando el mayor número de personas desempleadas, con 33.829. Por provincias, Zaragoza registró un descenso del desempleo de 283 personas, mientras que Huesca y Teruel experimentaron incrementos de 299 y 154 personas, respectivamente.

En cuanto a la contratación, durante septiembre se formalizaron 53.240 contratos en Aragón, un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 19.590 fueron indefinidos y 33.650 temporales.

La contratación temporal representó el 63,2% del total, frente al 36,8% de contratos indefinidos. Para CCOO, "aunque los datos sobre la calidad del empleo son alentadores, todavía existen problemas estructurales en el mercado laboral que precisan nuevas reformas y actuaciones dirigidas a lograr, de manera conjunta, una mejora de la productividad y una ampliación de derechos para las personas trabajadoras".

"Entre ellos, destaca la urgencia de mejorar los salarios, que siguen sin reflejar el esfuerzo de quienes sostienen con su trabajo el crecimiento económico", destaca Carmelo Asensio, responsable de empleo.

Para CCOO "la fortaleza que muestran el empleo y la actividad económica debe trasladarse de forma clara a las nóminas y, para ello, es urgente abrir la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe garantizar subidas salariales que consoliden la recuperación del poder adquisitivo y reduzcan las brechas retributivas entre sectores".

Para ello, CCOO de Aragón defiende que el acuerdo incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual con cláusulas de revisión salarial para el periodo 2026-2028, complementada con aumentos adicionales del 1%, 2% o 3% en los convenios cuyos salarios medios se sitúen por debajo del salario medio del conjunto de la economía.

"Además, se debe limitar el recurso a las cláusulas de absorción y compensación y extender las cláusulas de garantía salarial. Por último, el aumento de la inflación por encima de la previsión utilizada para fijar la subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional para 2026 obliga a revisar su cuantía, conforme al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores", por lo que CCOO reclama la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social.