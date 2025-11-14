CCOO Aragón cree necesario incrementar los salarios por encima de la inflación

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha considerado que es necesario elevar los salarios por encima de la inflación, ya que los márgenes actuales de subida de los salarios "no compensan" los incrementos que se producen en determinados productos de consumo como el precio de la vivienda, que ni si quiera se tiene en cuenta en el IPC, la energía o el transporte.

El sindicato ha trasladado esta propuesta tras conocer los datos del IPC interanual publicados este viernes por el INE que reflejan un descenso en Aragón de 0,1 puntos, mientras en el ámbito nacional se eleva en la misma cantidad alcanzándose tanto en la media de España como en Aragón el 3,1 por ciento de inflación.

Además, la inflación subyacente, en la que no se contabiliza el precio de la energía y los alimentos no elaborados, desciende también ligeramente, en un 0,1 por ciento, alcanzando el 2,4 por ciento en Aragón mientras se incrementa el 0,1 a nivel nacional llegando al 2,5 por ciento.

Para la organización sindical, es "preocupante" los elevados precios de la vivienda, cuyos costes ni siquiera se reflejan en las estadísticas del IPC, pero que en Aragón pueden alcanzar el 12 por ciento de incremento en el último año, por lo que hace muy difícil el acceso a una vivienda para la economía familiar.

A ello se suma el elevado coste en otros bienes y servicios igualmente fundamentales para las familias como los productos energéticos con un 7 por ciento de inflación, que resulta más preocupante en un momento en el que comienza la época invernal y la "calefacción, alumbrado y distribución de agua" alcanza un 12,7 por ciento de inflación anual.

Igualmente importante para la economía familiar es, entre otros, la subida del transporte público --con una inflación del 13% el urbano y del 10% el interurbano--, o la de los alimentos no elaborados con el 5,6% --donde se incluye la fruta fresca, con el 4,5% de inflación, la carne de vacuno con el 20%, o la leche con el 4,8%--.

Por todo ello, CCOO Aragón apuesta decididamente por elevar la subida salarial en los convenios colectivos y la organización sindical está decidida, si es necesario, a "tensionar" la negociación colectiva en 2026 y los años siguientes para incrementar los salarios por encima del IPC.

DATOS

El índice general de la inflación interanual en Aragón se ha situado en el 3,1%, 0,1 menos que en el mes de septiembre que fue del 3,2%. Mientras en su variación mensual se incrementa en el 0,8. En el mes de octubre, con respecto a hace un año el IPC interanual se sitúa 1,1 puntos por encima de 2024 --cuando alcanzó el 2,2%-- y 0,6 con respecto al mismo mes de 2023 (2,5%).

Por provincias, y respecto a la inflación anual del mes de agosto de 2024, Teruel es la provincia con mayor incremento (1,7), seguida de Huesca (1,3) y Zaragoza (0,7). Situándose la inflación interanual en agosto de 2025 en el 3,3 en Huesca, 2,5 en Teruel y 3,1 en Zaragoza. Por su parte la variación mensual en dicho mes ha sido del 0,8 en Huesca y Zaragoza y del 0,6 en Teruel.

En el mes de octubre el mayor incremento mensual se produce en "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (el 8,6%), seguido de los "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (el 1,7%); mientras que solo descienden los grupos de "Ocio y cultura" (-0,6%) y "Restaurantes y hoteles" (-0,2%).

Con dichas variaciones el IPC interanual de los grupos de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con un 8,5% de inflación, "Restaurantes y Hoteles" (4,8% y "Bebidas alcohólicas y tabaco" con el 4,3% son los que copan la inflación anual más elevada. Frente a los grupos de "Vestido y calzado" (-2,7%), "Ocio y cultura" (0,3% de inflación), y "Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar" (1,2%) que son los que reflejan una menor inflación anual.

En un análisis más profundo, el subgrupo de "Electricidad, gas y otros combustibles" sigue manteniendo una inflación anual muy elevada con el 12,8% --un punto más que en el mes de septiembre--, y junto a los "Servicios de transporte" (11,7% anual) y los "Seguros" (8,8%) conforman los subgrupos de mayor inflación anual en este mes de octubre.

Descendiendo un poco más, por grupos especiales, los "Productos energéticos" con el 7,0% y los "Alimentos sin elaboración" siguen manteniendo igual que el mes pasado, una inflación anual muy elevada.

Por último, el ligero descenso de la inflación anual tiene un leve reflejo en la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que en Aragón pasa del 2,5% del mes de septiembre al 2,4% en este mes de octubre, en lo que respecta a su variación anual.