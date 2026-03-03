CCOO Aragón exige que el crecimiento económico se traduzca en más salarios, menos jornada y acceso a la vivienda

Archivo - Sede De Comisiones Obreras Aragón En Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha señalado que los datos conocidos del desempleo "confirman" que la reforma laboral sigue consolidando una mejora en la cantidad y calidad del empleo, impulsando el trabajo indefinido y fortaleciendo el modelo de contratación, pero ha exigido que este crecimiento económico se traduzca en más salarios, menos jornada y acceso real a la vivienda.

"La ampliación de derechos no ha frenado la creación de empleo, sino que ha contribuido a sostenerla en un contexto de crecimiento y beneficios empresariales récord. Ahora ese crecimiento debe trasladarse también a las personas trabajadoras", ha indicado el responsable de empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio.

Sin embargo, ha alertado de que el encarecimiento de alimentos básicos y, especialmente, el aumento del precio de la vivienda está impidiendo que una parte importante de la clase trabajadora --sobre todo en los tramos salariales bajos y medios-- perciba los efectos positivos de los buenos datos macroeconómicos.

En este marco, la subida del SMI hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, acordada con el Gobierno central, junto con su exención de tributación, supone un "avance relevante" para mejorar las condiciones de vida de quienes menos ingresan, ha comentado.

PRIORIDAD

Además, el acuerdo para limitar la compensación y absorción salarial "garantiza" que esta subida sea real y no quede neutralizada por otros complementos, ha destacado Asensio.

Para CCOO Aragón es "prioritario" extender la mejora al conjunto de salarios, especialmente a los tramos medios, que siguen estancados. Por ello, el sindicato ha propuesto negociar con urgencia el VI AENC 2026-2028 --Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva-- con incrementos del 4% anual, subidas adicionales de entre el 1% y el 3% para salarios inferiores al salario medio estatal y cláusulas de revisión de hasta un 1,5% en caso de desviaciones del IPC.

La propuesta incluye también la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y la incorporación de complementos salariales que faciliten el acceso a la vivienda en los territorios más tensionados.

"Es imprescindible seguir desplegando medidas que mejoren de forma efectiva la vida de la clase trabajadora y avancen hacia un reparto más justo de la riqueza", ha incidido Asensio.

DATOS

El paro ha aumentado en Aragón en 779 personas en febrero hasta un total de 50.374 personas; y en España, el desempleo ha subido en 3.584 personas en relación al mes anterior y hace un total de 2.442.646 personas en paro.

El desempleo ha aumentado el pasado mes en las provincias de Zaragoza y Huesca. En Zaragoza ha ascendido en 604 personas (1,56%), hasta alcanzar las 39.300; mientras que en Huesca el crecimiento ha sido de 192 personas (2,90%), con un total de 6.817 desempleados. En Teruel ha descendido en 17 personas (-0,40%), situándose en 4.227 parados registrados en el Inaem.

El desempleo en Aragón afecta más a las mujeres con 31.053 desempleadas frente 19.321 varones parados. Esa diferencia se da en todos los tramos de edad salvo en los menores de 25 años donde hay más varones en desempleo que mujeres, pero en una diferencia mínima. Es a partir de los 30 años donde la diferencia se acrecienta de forma notable hasta llegar a rondar el 50%.

CCOO Aragón ha mostrado su preocupación por el colectivo sin empleo anterior que aumenta en 220 personas en el mes de marzo (un 4,32%), en Aragón. Hace un total de 5.308 y sigue afectando más a ellas con 3.432 paradas que a ellos con 1876 varones en desempleo.

Es a partir de los 30 años cuando esa diferencia se dispara debido a que muchas mujeres salen del mercado laboral para cuidar de sus familiares y no se reenganchan porque no hay oportunidades laborales o por las que hay son precarias, ha argumentado el sindicato.

SECTORES

El paro ha subido en todos los sectores salvo en la Construcción, que ha reducido su cifra en 65 personas hasta situarse en los 2.623 parados. El sector Servicios ha liderado el aumento del desempleo con 579 nuevos inscritos --alcanzando un total de 35.213--, seguido por el colectivo Sin Empleo Anterior, que ha sumado 220 personas a sus listas.

Por su parte, la Agricultura y la Industria han registrado ascensos más moderados, con variaciones de +24 y +21 personas respectivamente, dejando sus totales en 1.908 y 5.322 desempleados al cierre del periodo.

El paro entre los extranjeros residentes en Aragón ha llegado a las 10.853 personas en febrero, lo que representa un incremento del 3,39% --que son 356 desempleados más-- en comparación con el mes precedente.

Si se desglosa esta cifra según el origen de los trabajadores, se observa que 3.767 de los parados proceden de países de la Unión Europea, mientras que la mayoría, un total de 7.086 personas, pertenecen a países extracomunitarios.

CONTRATACIÓN

Aragón ha registrado un total de 32.506 contratos durante el mes de febrero. Esta cifra refleja una tendencia mixta: por un lado, se produjo un descenso del 3,49% --con 1.176 firmas menos-- respecto a enero, pero, en términos interanuales, la contratación ha aumentado un 1,93% frente a febrero de 2025.

Al analizar la tipología de estos acuerdos, se observa un predominio de la contratación temporal, que con 20.593 firmas representa el 63,35% del total, mientras que los contratos indefinidos suman los 11.913, consolidándose con un peso del 36,65% en el mercado laboral autonómico.