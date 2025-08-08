CCOO Aragón reclama medidas a las empresas para que protejan a sus plantillas de las elevadas temperaturas en el trabajo

Los riesgos laborales relacionados con el cambio climático y el calor afectan en España a cuatro de cada diez trabajadores. - Eduardo Parra - Europa Press

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Aragón ha señalado que, ante la nueva ola de calor, que las empresas deben proteger la salud y seguridad de sus trabajadores y trabajadores frente a las elevadas temperaturas en el trabajo. El sindicato afirma que el riesgo laboral por altas temperaturas debe prevenirse de forma planificada y acordada con medidas eficaces.

Los riesgos laborales relacionados con el cambio climático y el calor ya afectan a cuatro de cada diez trabajadoras y trabajadores en España. Es ya de sobra conocido que el exceso de calor puede provocar daños a la salud, desde cáncer de piel a largo plazo o el agravamiento de otras patologías, a otros episodios más leves como mareos, fatiga, deshidratación, calambres, que pueden llegar al llamado "golpe de calor" que podría provocar la muerte, han argumentado desde Comisiones.

Debido al cambio climático las olas de calor son cada vez más frecuentes y más prolongadas. Algunos de los sectores más afectados por estos riesgos son el trabajo en el campo, la construcción, la limpieza pública la conservación de carreteras, la jardinería o la hostelería entre otros o los lugares de trabajo con mucho calor, como cocinas, industrias o locales mal ventilados.

Por ello, desde CCOO Aragón se insta al empresariado a acordar con la representación de los trabajadores y trabajadoras medidas adecuadas para evitar el riesgo.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha indicado que "es imprescindible diseñar, en cada empresa, un plan de prevención de riesgos laborales que incluya medidas para afrontar el estrés térmico y evitar sus riesgos". En este sentido, ha añadido que "flexibilidad de horarios o adaptación de tareas son recursos sencillos" y "cuando no sea posible se reducirá al máximo la exposición al calor extremo, estableciendo pausas cada poco tiempo, y facilitando zonas de sombra y descanso refrigeradas".

Clarimón ha recordado que desde 2024 los protocolos de actuación contra los fenómenos meteorológicos adversos son materia obligatoria de negociación colectiva. Protocolos, que según ha dicho, deberían recoger como prioridades, de acuerdo con la Ley de Prevención, "la eliminación del riesgo mediante medidas técnicas, organizativas y de protección individual. Medidas que deberán adaptarse a los distintos niveles de riesgo y las características de la persona trabajadora".

Y ha destacado también "el papel fundamental de la formación e información de la plantilla para conocer tanto los niveles de riesgo como el conjunto de medidas".

Además, el responsable sindical ha manifestado que "en la actualidad es posible hacer uso de la tecnología para minimizar los riesgos como, por ejemplo, dotando a la plantilla de pulseras de control temporal de temperatura o planificando las tareas diarias de trabajo en las ciudades con ayuda de aplicaciones para mapas de sombra".

Por último, CCOO ha hecho un llamamiento a la Inspección de Trabajo y al ISSLA para que durante estos días visite aquellos lugares de trabajo donde el calor puede ser especialmente peligroso para comprobar si se cumple la ley.