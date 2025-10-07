CCOO Aragón señala que el impacto real de la liberalización de festivos se concentra en las grandes superficies

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, en una concentración a las puertas de su sede. - CCOO.

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha presentado este martes un análisis del informe 'Impacto de la apertura de festivos adicionales en el comercio minorista de Aragón', que presentó en julio la Cámara de Comercio de Zaragoza. El sindicato considera que los efectos económicos estimados son "modestos, cuestionables y concentrados en las grandes superficies", mientras que los costes laborales, sociales y ambientales "resultan significativos y no han sido tenidos en cuenta".

Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, CCOO Aragón ha celebrado este martes una concentración en las escaleras de su sede para reivindicar derechos laborales fundamentales, como salarios dignos, protección social y de la salud, igualdad, inclusión y derechos sindicales.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha criticado el informe presentado en la Cámara de Comercio de Zaragoza porque "solo hace caso a una de las minorías implicadas en este debate, a los empresarios de grandes superficies, y deja a un lado la opinión de consumidores, sindicatos y otra parte del empresariado del comercio aragonés que son contrarios a abrir sus negocios en más festivos".

"Lo que ha ocurrido en el Observatorio del Comercio no puede considerarse diálogo social: se han tomado decisiones con datos incompletos, un informe de parte y en un órgano sin capacidad de decisión." Actualmente hay en Aragón 50.000 personas trabajando en el sector del comercio y se abren 10 festivos al año, una cantidad que para CCOO "es más que suficiente".

Para el sindicato, el estudio de la Cámara estima un incremento del 1,66% en las ventas y un 0,79% en el empleo al comparar Aragón con Madrid --con 10 y 66 festivos de apertura respectivamente--. Sin embargo, este efecto no se confirma en las principales fuentes estadísticas, como la EPA o las afiliaciones a la Seguridad Social, que no detectan diferencias relevantes en empleo.

Pina ha considerado que "este debate no solo atañe a un sector, sino que implica a toda la sociedad porque el debate sobre las aperturas en festivos no es una cuestión sectorial; estamos hablando de un cambio de modelo de comercio y de condiciones laborales que afecta al conjunto de la sociedad".

Además, el sindicato ha indicado que la magnitud del supuesto impacto económico se sitúa dentro del rango de otros factores no controlables y que gran parte del efecto corresponde a un mero desplazamiento del consumo, no a nueva actividad económica.

El impacto neto real probablemente es menor del 50% proyectado, es decir, 100-120 millones de euros, con creación neta de empleo de calidad 7 empleos directos por cada domingo o festivo de apertura comercial sobre los 10 actuales.

MEJORES CONDICIONES LABORALES

La Federación de Servicios de CCOO Aragón ha desarrollado numerosas campañas para evitar que se abran más festivos o domingos en la comunidad autónoma aragonesa, "una medida que no favorece la creación de empleo, no incrementa notablemente las ventas y perjudica la conciliación de la vida personal y laboral de las trabajadoras y trabajadores del sector".

En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Gerardo Montori, ha expresado que abrir el debate sobre el trabajo en festivos "permite visibilizar la realidad de miles de personas que ya trabajan los sábados y festivos, muchas de ellas sin recibir ningún plus".

El secretario general de CCOO Servicios en Aragón también ha querido reconocer las palabras de la propia consejera, quien en la última reunión del Observatorio Aragonés del Comercio advirtió de que cualquier modificación en esta materia se abordará siempre desde el consenso, una posición que CCOO valora de forma positiva.

El informe de CCOO Aragón subraya que la divergencia en las ventas entre Madrid y Aragón se debe fundamentalmente a factores estructurales y no a la regulación de festivos. Montori ha destacado que "el estudio de la Cámara de Comercio parte de una premisa errónea: atribuye el crecimiento del comercio madrileño a la liberalización total de festivos, cuando en realidad intervienen factores estructurales mucho más determinantes".

Entre 2012 y 2024, el crecimiento poblacional explica cerca del 50% del diferencial de ventas ya que en Madrid la población creció un 11,2% mientras que en Aragón el incremento fue del 0,3%. Otro factor a tener en cuenta son las diferencias salariales ya que en la capital los salarios crecieron este periodo temporal un 20,3% mientras que en Aragón solo un 11,5%, explica otro 25 a un 30%.

Finalmente, el efecto capitalidad y turístico supone una diferencia entre ambos territorios de hasta un 20% adicional. El impacto atribuible a la liberalización de festivos "sería residual", de entre el 5 y el 10%.

Madrid, además, presenta características irrepetibles: más de 7 millones de habitantes, una posición de capital política y económica, 10,4 millones de turistas internacionales al año y salarios un 20% superiores a Aragón, han continuado.

"Pretender que la liberalización de festivos genere los mismos efectos en nuestra comunidad es metodológicamente erróneo", ha advertido el sindicato.

COSTES OMITIDOS

El informe denuncia que el estudio de la Cámara omite por completo los costes sociales y de salud laboral asociados al trabajo en domingos y festivos.

Diversas investigaciones demuestran que trabajar regularmente en festivos aumenta entre un 23% y un 33% el riesgo cardiovascular, un 29% la obesidad y un 40% la depresión, con un coste sanitario estimado de hasta 700.000 euros anuales solo para nuevos trabajadores afectados.

Asimismo, CCOO Aragón ha recordado que el 62,4% del personal del comercio son mujeres, muchas con doble carga laboral y de cuidados, y que la apertura en festivos dificulta la conciliación familiar.

A ello se suma el incremento del consumo energético --8,65 GWh/año-- y de las emisiones de CO2, en contradicción con los objetivos de descarbonización de Aragón 2030/2050.

El propio estudio de la Cámara confirma que la liberalización favorece desproporcionadamente a las grandes cadenas. En Madrid, los establecimientos con más de 500 empleados crecieron un 88,9%, mientras que los comercios sin asalariados cayeron un 25,3% y los de 1-2 empleados un 16,8%.

La responsable de Juventud de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Brenda Cobo, ha criticado que "las trabajadoras y trabajadores de grandes almacenes no aguantamos más los horarios que nos imponen desde la semana del Black Friday hasta las rebajas de enero. No tenemos descansos de calidad, ni conciliación, ni una retribución justa. Y lo peor es que nos 'recompensan' con algún día libre después de Navidad, normalmente entre semana, cuando ya estamos agotados".

Ante estos datos, CCOO Aragón ha instado a las administraciones y a la patronal a orientar las políticas comerciales hacia la mejora del empleo y la calidad de vida, no hacia una apertura indiscriminada de festivos.

El sindicato ha planteado una batería de medidas concretas para mejorar las condiciones laborales en el sector del comercio, entre ellas reducir la elevada temporalidad y parcialidad del empleo, eliminar la brecha salarial y unificar el plus por trabajo en domingos y festivos en todas las provincias y subsectores. Además, han propuesto impulsar medidas reales de conciliación de la vida familiar y personal, así como reforzar la vigilancia de la salud laboral.