CCOO Aragón, tras la tercera muerte en el trabajo en una semana: "No nos quedan más palabras para lamentar más muertes"

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha lamentado la muerte este sábado de un joven de 22 años en Zaragoza mientras manipulaba una campana extractora en el restaurante donde trabajaba, que es la tercera en sólo una semana y la vigésimo quinta en lo que va de año en la Comunidad. "No nos quedan más palabras para lamentar las muertes", ha remarcado, a la vez que ha urgido a buscar "soluciones inmediatas" contra la siniestralidad y ha mostrado las condolencias del sindicato a familia, amigos y compañeros de la víctima.

Según han trasladado desde el sindicato, al parecer, el trabajador habría fallecido electrocutado en el Restaurante El Casero, en el barrio zaragozano de Las Fuentes. En todo caso, la inspectora de trabajo que se encontraba de guardia se ha trasladado al establecimiento y está a la espera de una investigación más exhaustiva, si bien "presumiblemente" ha habido un fallo en la seguridad eléctrica de la instalación.

"Otra muerte más en el trabajo que probablemente podría haberse evitado", ha manifestado Clarimón, quien ha llamado la atención sobre la juventud de la víctima, "un trabajador que tenía toda una vida por delante y que esta tarde no volverá con su familia y amigos".

En este punto, ha hecho un llamamiento a "buscar soluciones inmediatas", que las administraciones pongan en marcha planes específicos, que se incrementen las inspecciones y que se sancione a los culpables cuando las investigaciones demuestren que ha habido negligencia en la prevención.

Esta es la tercera muerte en accidente laboral en sólo una semana en Aragón, después de que el lunes perdiera la vida en El Burgo de Ebro (Zaragoza) el trabajador de una subcontrata de Saica, que se cortó el brazo mientras realizaba labores de limpieza, y un día más tarde falleciera en la azotea de un edificio un operario de una empresa de ascensores por causas desconocidas.