CCOO Aragón urge a mejorar las condiciones de trabajo y "abordar las deficiencias que aún persisten"

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha urgido este lunes a mejorar las condiciones de trabajo y "abordar las deficienciasi que aún persisten en 2026".

Aragón finaliza el año con 48.454 personas registradas en las listas del INAEM en el mes de diciembre, son 268 menos (un -0,55%) que en el mes de noviembre. Es la cifra más baja de personas en paro al cierre de un año desde 2007.

El paro también bajó en 152.048 personas durante 2025 (un descenso del 6%) en España. Según el Ministerio de Trabajo, el año 2025 acabó con 2.408.670 desempleados, la cifra más baja registrada desde 2007.

Para CCOO Aragón los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre, publicados este lunes por el Servicio Público de Empleo (SEPE), "muestran una evolución positiva del mercado de trabajo en línea con el incremento de la actividad estacional que se suele dar durante el periodo navideño".

CCOO ha señalado que con el cierre del mes de diciembre se cumple un nuevo año de aplicación de la reforma laboral de 2021. "Cuatro años después de su entrada en vigor, resulta evidente que los avances logrados en términos de calidad y estabilidad del empleo no han sido coyunturales ni fruto de una adaptación inicial de las empresas a la nueva normativa, sino que se han consolidado como cambios estructurales y sostenidos en el tiempo", ha asegurado el responsable de empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio.

CALIDAD DE VIDA

Para CCOO Aragón, la reforma laboral ha demostrado que una mejora de las condiciones en las que se desenvuelven los puestos de trabajo y de la estabilidad del mercado laboral, "además de suponer más calidad de vida para las personas trabajadoras, también se traduce en una mayor fortaleza y una mayor capacidad de la economía para hacer frente a posibles adversidades".

"Algo que supone un incentivo para continuar ahondando y corrigiendo las deficiencias que aún persisten en el mercado de trabajo", ha manifestado Asensio.

CCOO ha indicado que "una de las principales deficiencias a corregir del mercado laboral aragonés es la del subempleo, medido a través de la parcialidad involuntaria, que asciende al 48%". "Esto quiere decir que hay una buena parte de la población trabajadora que está empleada a tiempo parcial únicamente porque no encuentra un trabajo a tiempo completo", ha indicado Asensio.

Esto "se traduce en un sueldo inferior, que en la mayoría de casos se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y que es una de las principales razones para que en España continúe habiendo un 12,1% de personas trabajadoras en riesgo de pobreza, lo que se conoce como pobreza laboral --ingresos por debajo del 60% de la mediana--".

Otro aspecto que sigue siendo crucial para CCOO es la reducción de la jornada laboral. "No caben dilaciones con esta cuestión y ahora le corresponde al Gobierno aplicar el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo para garantizar que la jornada máxima legal se sitúe en 37,5 horas en 2026 sin merma salarial, mejorando a su vez otros aspectos relacionados con el tiempo de trabajo y con la vista puesta en la jornada laboral de 35 horas", ha reclamado el responsable de empleo.

Para CCOO Aragón, "es inadmisible que existan personas que se encuentren en situación de pobreza incluso disponiendo de un puesto de trabajo".

"Resulta fundamental impulsar salarios más justos y elevados, acordes con los altos beneficios que están obteniendo las empresas y con el sólido dinamismo económico actual. Las subidas pactadas en convenio han permitido una ligera recuperación del poder adquisitivo en 2023 y 2024, impulsada por el V AENC, afianzándose en 2025 con un incremento salarial medio del 3,5%, frente a un 2,8% de inflación".

"Sin embargo, la espiral inflacionista de 2022 provocó una pérdida de poder de compra que todavía no se ha compensado por completo y que se ve agravada ahora con el aumento desmesurado de los precios de la vivienda".

"Recuperar esa capacidad de consumo es imprescindible para fortalecer la demanda interna y seguir impulsando la actividad económica y la creación de empleo", ha concluido Asensio.