CCOO critica el colapso del Padrón Municipal de Zaragoza y reclama refuerzos estructurales de personal

Largas filas de migrantes en el Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación de la regularización extraordinaria. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado el "colapso" del Padrón Municipal y ha reclamado refuerzos estructurales de personal tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor del Real Decreto del Gobierno por el que se aprueba la regularización extraordinaria para más de medio millón de inmigrantes y que ha entrado en vigor este jueves.

Precisamente, la jornada del 16 de abril "ha vuelto a evidenciar las graves carencias organizativas y de personal del Ayuntamiento de Zaragoza, ha considerado CCOO en referencia a que el "colapso" en las oficinas de gestión del Padrón Municipal, coincidiendo con el inicio del proceso de regularización de inmigrantes, "no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada".

Desde CCOO han subrayado que no es un fallo aislado, sino un "patrón de gestión" que se repite. En anteriores ocasiones, las Juntas Municipales y la Casa Consistorial ya "han sufrido colapsos" ante picos de demanda, como en campañas derivadas de "notificaciones masivas" por renovación padronal, han señalado.

Además, durante este mandato algunas Juntas de Distrito han llegado incluso a cerrar por falta de personal, ha comprobado el sindicato.

El proceso de regularización "era conocido" desde hace más de tres meses de antelación, un plazo "suficiente" para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias, ha opinado el sindicato.

Para CCOO el problema de fondo es estructural: "una política de personal insuficiente, con plantillas ajustadas al límite y sin capacidad de respuesta ante situaciones previsibles. Las colas, la saturación de servicios y la sobrecarga de trabajo se han convertido en una constante en las Juntas Municipales y en la Oficina de Relaciones con la Ciudadanía (ORC)".

DOBLE AFECTACIÓN

Esta situación afecta tanto a la ciudadanía, que recibe una atención "deficiente", como al personal municipal, que "soportan condiciones laborales inasumibles", han advertido desde el sindicato.

CCOO ha insistido en que esta situación era "evitable" y responde a una falta de previsión que no puede justificarse". Se trata de una nueva muestra de "improvisación" en la gestión de los servicios públicos.

Por ello, el sindicato ha exigido al Gobierno de Zaragoza que asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. "Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles", ha concluido.