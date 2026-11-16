CCOO critica la "inaceptable posición" de PP y Vox respecto al sistema de pensiones: "Vamos a poner pie en pared"

1134343.1.260.149.20261116142759 El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, ha cargado contra el PP y Vox por su "inaceptable posición" con respecto al actual sistema de pensiones, ya que nada más convocarse las elecciones generales para el 29 de noviembre, han salido en tromba uno diciendo que van a petar y otro que son insostenibles y piensan privatizarlas". "Vamos a poner pie en pared", ha aseverado.

Así lo ha expresado Sepúlveda este lunes en una rueda de prensa en Zaragoza, donde ha presentado el Observatorio Social de las Personas Mayores, acompañado por la secretaria general CCOO Pensionistas en Aragón, Pilar Méndez, y la responsable de Política Social de CCOO Aragón, Sonia García.

Juan Sepúlveda ha recordado que desde el año 2021 al 2024 se llegó a un acuerdo para equilibrar ingresos con gastos, "de tal manera que, a pesar de que vamos a tener un periodo hasta 2050 donde va a haber muchas jubilaciones como consecuencia del llamado 'baby boom', va a haber unas tensiones que vamos solventando hasta ahora".

No obstante, "a partir del 2050, si se cumplen las previsiones, eso se va a equilibrar y el tema de las pensiones no tendrá ningún tipo de problema", ha recalcado Sepúlveda, por lo que "nos ha sorprendido, desagradablemente" que el PP asegure que el sistema "va a petar" y Vox que "son insostenibles y que piensan privatizarlas".

Ha puesto el foco en el "acuerdo" por parte de la Comunidad Europea, de los firmantes del Pacto de Toledo, del Gobierno de España y de los agentes sociales en que se están cumpliendo las previsiones en lo que se refiere al sistema de pensiones y "se están equilibrado los ingresos y los gastos".

Por lo tanto, "nos sorprende" esta actitud, "a no ser que lo que quieran --PP y Vox-- es utilizar el ingente dinero que suponen las pensiones para favorecer a alguien o cobrar comisiones", ha apostillado Juan Sepúlveda, al tiempo que ha recordado que de "los 60 países que en su día privatizaron las pensiones, 30 han revertido esa privatización porque ha resultado fallida".

También ha aludido a la actuación de las entidades bancarias en la crisis de 2008 y "lo que ha sucedido hace poco en Paraguay, donde miles de pensionistas se han quedado sin pensiones porque el banco ha quebrado: ¿Esa es la solución que quieren poner en marcha?", se ha preguntado Sepúlveda, para aseverar: "Vamos a poner pie en pared, no lo vamos a aceptar de ninguna manera".

RIESGO

En este sentido, la secretaria general CCOO Pensionistas en Aragón, Pilar Méndez, ha advertido de que, "en estos momentos, parece que las pensiones están un poco en riesgo, ya que depende de lo que salga en las urnas el día 29 --de noviembre--, porque igual se cambia el modelo de financiación. No estamos de ninguna manera de acuerdo, la parte privada para nosotros no es".