CCOO inicia una campaña de prevención ante la emergencia climática: "No podemos esperar. Si lamentamos, llegamos tarde"

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras del Hábitat ha iniciado una campaña nacional de prevención ante la emergencia climática, bajo el lema '¡Más organización y menos improvisación!', ya que, según han defendido desde la organización sindical, es necesario "anticiparse", puesto que "si lamentamos, llegamos tarde".

El secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, y la secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, Aída Suárez, han presentado los detalles de la campaña este miércoles en Zaragoza, acompañados del secretario general de CCOO del Hábitat de Aragón, Pablo Castillo.

Barragán ha explicado que desde CCOO del Hábitat se impulsan campañas "cíclicas", especialmente en épocas de calor o temperaturas extremas, puesto que cada año, "por desgracia, se repiten los mismos problemas". Sin embargo, ha remarcado que, en este caso en que se advierte de la emergencia climática, "es más concreta", porque "no nos fijamos simplemente en las olas de frío, sino en situaciones de verdadera emergencia", como ocurrió, ha recordado con la dana en la Comunidad Valenciana.

Daniel Barragán ha reclamado "especial cuidado" en casos de trabajadores pertenecientes a sectores que desarrollan su actividad a la intemperie, "que son los que sufren diariamente ese tipo de situaciones tan complicadas". En este sentido, se ha referido a jardineros, vigilantes de seguridad, limpiadores o personal de construcción.

"La prioridad es que la gente pueda volver a su casa del trabajo y que pueda tener un trabajo sano, llegar sin tener ningún tipo de enfermedad profesional o accidente y, por supuesto, vivos", ha resumido el secretario general de CCOO del Hábitat.

ARAGÓN

En el caso particular de Aragón, Pablo Castillo ha hablado de dos aspectos que pueden influir de forma notable: el cierzo y la humedad, agravada esta última por los bancos de niebla.

"Tenemos algunas zonas muy sensibles desde el punto de vista climático", ha reconocido Castillo, que ha citado la fuerte presencia de cierzo en el corredor del Valle del Ebro, lo que contribuye a incrementar la sensación térmica de frío y tiene efectos directos sobre ciertos trabajos, como en cubiertas. Igualmente, ha puesto el foco sobre la "combinación letal" que supone la combinación de bajas temperaturas y humedad.

Pablo Castillo ha señalado que los "fríos intensos", con temperaturas por debajo de los diez grados, tienen una afectación directa en la "integridad física" y genera un efecto acumulativo en la salud.

"Estar permanentemente trabajando a la intemperie sin las medidas de seguridad, sin ropa protegida, sin los descansos establecidos, sin la posibilidad incluso de elementos de calor externos, calefactables y que permitan un cierto descanso desemboca en enfermedades o patologías cardiovasculares y de otra índole", con daños en articulaciones o musculosqueléticos, ha detallado.

"Es sorprendente que la Administración sea capaz, por ejemplo, de cerrar los parques presencia de viento, pero no se adopten unas medidas igualmente extraordinarias con las personas que trabajan en esos parques, como jardineros o personal de seguridad", ha criticado el secretario general de CCOO del Hábitat de Aragón.

Además, Castillo ha advertido que la siniestralidad laboral aumenta por el "estrés térmico" y, por lo general, no se suele ir más allá de la causa inmediata del accidente y conocer qué ha fallado o influido en la misma. "No se determina si ha sido por la situación del firme, por un elemento de frío o un fuerte viento", ha lamentado.

VISITAS A LAS EMPRESAS

El sindicalista aragonés ha avanzado que desde este mismo miércoles, que da comienzo la campaña, se inicia un programa de visitas en las empresas para informar de los derechos y de los riesgos que conlleva desarrollar la actividad laboral en ciertas condiciones, como temperaturas extremas o fuertes rachas de viento.

"Lo esencial es que las empresas evalúen y tomen las medidas correspondientes", ha afirmado Castillo. También ha adelantado que desde CCOO del Hábitat se dirigirán al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) y a Inspección de Trabajo para poner en marcha alguna iniciativa de prevención ante bajas temperaturas a nivel autonómico.

PREVENCIÓN ACOMPAÑADA DE LEGISLACIÓN

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat ha aludido a la legislación más reciente en esta materia. Por un lado, ha mencionado el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, "que supuso un avance muy importante", ha apostillado, porque prohíbe desarrollar determinadas tareas al aire libre y obliga a adaptar las condiciones de trabajo cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active aviso naranja o rojo y las medidas preventivas no basten.

En otro sentido, ha comentado el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

"Se especifican cuatro días de permiso retribuido por condiciones climatológicas adversas, catástrofes o fenómenos meteorológicos extremos", ha aclarado Suárez, para añadir que su relevancia radica en que "no solamente aborda el trabajo una vez en el puesto, sino que si las autoridades competentes establecen que no es seguro el desplazamiento, es posible acogerse a estos permisos climáticos y nadie puede descontar las horas ni hacerte recuperar los días".

"Si esos cuatro días no fuesen suficientes", ha continuado la secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, "también establecen la posibilidad de ERTE por fuerza mayor".

Aída Suárez ha manifestado que la reivindicación que se hace desde CCOO del Hábitat de "más organización y menos improvisación", lema de la campaña, esta norma "mandata a la negociación colectiva a incluir en todos los convenios un protocolo de actuación en materia preventiva cuando concurran catástrofes o condiciones meteorológicas adversas o extremas".

Aunque este Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, "está pendiente de desarrollo, desde Comisiones Obreras del Hábitat entendemos que no podemos esperar, porque no podemos llegar tarde", ha expresado Suárez, quien ha solicitado a las administraciones que incluyan medidas para proteger frente a la emergencia climática en los pliegos de contratación.

Se ha dirigido, asimismo, a las patronales de los sectores afectados para exigir "que no esperen al desarrollo reglamentario". "Queremos sentarnos ya a negociar protocolos en los convenios que extiendan la protección a todos los trabajadores, incluso aquellos donde la implantación del sindicato no es posible por número de trabajadores".

"Instamos a que todos los convenios puedan salir este año y el próximo con esos protocolos firmados", ha espetado. "CCOO del Hábitat siempre tendrá sus puertas abiertas a cualquier persona trabajadora que necesite información sobre cómo protegerse y cómo puede ejercer sus derechos en materia preventiva frente a la emergencia climática", ha comentado Aída Suárez.