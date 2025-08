CCOO y UGT alertan de "la mala praxis preventiva" en las empresas, con 22 trabajadores fallecidos en Aragón este año

ZARAGOZA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Política Sindical de CCOO Aragón, Celso Hornedo, y el secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, han alertado este viernes de "la mala praxis preventiva" en las empresas. Han participado en un acto contra la siniestralidad laboral en el que han denunciado que el número de trabajadores fallecidos en accidente se eleva a 22 a estas fechas.

José de las Morenas ha recordado que esta semana han fallecido electrocutados dos trabajadores en Calatayud (Zaragoza), "fruto de una situación que no se tenía que haber producido, una mala praxis preventiva, no dejar distancias ni espacios de seguridad en relación a una torre de media tensión, un elemento peligroso; los trabajadores no tenían que haber fallecido y tenían que haber regresado a su casa".

Además, un transportista de 64 años de edad ha fallecido también en accidente de trabajo, sumando tres víctimas mortales en dos días, ha apuntado De las Morenas, "una cifra inasumible, el contador de la vergüenza ya suma demasiados muertos".

Para el dirigente de UGT, "al final hay responsables y responsabilidades y quien tiene el deber 'in vigilando' son los empresarios, los que tienen que garantizar las medidas y los medios necesarios de formación e información y los equipos necesarios para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y, lo que es más importante, la vida".

De las Morenas ha emplazado a "invertir en prevención, en vidas" argumentando que "no vale el discurso de que esto es un problema de todos, que sí que es de todos, pero hay responsables y responsabilidades", ha insistido.

Los sindicatos van a incidir en la formación de los trabajadores, también en requerir el control de la Inspección de Trabajo y "si llega el caso la denuncia por vía penal" porque "hay situaciones que atentan y son un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores".

"No queremos que nadie vaya a la cárcel, pero tampoco que nadie vaya al cementerio, que nadie pierda la vida donde va a ganársela", de forma que "es el momento de decir alto y claro: Basta ya, ni una muerte más en el trabajo", ha zanjado.

ACCIÓN INTEGRAL DE PREVENCIÓN

Celso Hornedo, de Comisiones Obreras, ha urgido a realizar "una acción integral" de prevención, apuntando que hace un año se contabilizaban 18 fallecidos en Aragón en accidente de trabajo, por lo que este año la cifra ha aumentado un 20% más.

"Hay que hacer de la ley de prevención, que tiene 31 años, una acción integral", ha continuado Hornedo, quien por otra parte ha comentado que el 50% de los accidentes laborales con fallecimientos se producen en el transporte por carretera.

"Podemos llegar a compartir las manifestaciones de los representantes empresariales pero donde se habla de concienciar nosotros hablamos de hacer una acción integral sobre la prevención; cuando se habla de la cultura nosotros señalamos y decimos que es desde el minuto uno cuando un trabajador se incorpora al puesto de trabajo cuando tiene que tener todas las medidas".

También ha dicho Hornero que "en las empresas grandes la ley de prevención se aplica correctamente, pero no en la pyme", añadiendo que "habrá que buscar un elemento transversal con las administraciones y los gestores de estas pymes para que la ley de prevención sea una realidad y no un problema" que deriva en "una lacra como la que estamos viviendo".

Sobre la causas de la siniestralidad laboral ha mencionado "las largas jornadas, la fatiga, el estrés y realizar más funciones de las que se deben". A su juicio, "lo que está ocurriendo es un anacronismo: Estamos en una situación de crecimiento del empleo y hablamos de situaciones totalmente contrarias, más muertes".

En relación al accidente de Calatayud, el representante de COO en Aragón ha señalado que los dos trabajadores se encontraban en una grúa con cesta, que estaba averiada y se pusieron a repararla, cuando uno de los operarios se conectó con el arco de alta o media tensión "y eso produjo el desenlace fatal". El caso está en fase de investigación por parte de la Policía Nacional.