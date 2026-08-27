CCOO ve insuficiente la propuesta de la DPZ para reforzar los Bomberos: "Un jarro de agua fría"

Representantes de CCOO en la reunión en la Diputación Provincial de Zaragoza sobre los Bomberos. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha considerado insuficiente la propuesta realizada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para reforzar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS), que plantea un aumento de hasta 60 efectivos. "Lo hemos recibido con gran estupor y como un jarro de agua fría porque pensábamos que nos iban a presentar algo más elaborado y serio", ha lamentado el bombero Eduardo Aznar, quien ha criticado que "la propuesta se limita prácticamente al incremento de personal".

La institución provincial ha planteado este jueves a representantes de CCOO, UGT, CSIF y CSL una triple propuesta, que contempla aumentar la plantilla hasta en 60 efectivos, así como diversos cambios en la distribución y las jornadas de trabajo.

Por parte de CCOO, ha participado Eduardo Aznar, bombero del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI), y Blanca Izuel, miembro de la junta de personal y de la sección sindical de CCOO, quienes han explicado que la Diputación ha presentado una propuesta de cuatro páginas que contempla tres opciones para incrementar la plantilla, hasta alcanzar 60 nuevos efectivos, condicionadas a una modificación del actual sistema de turnos.

En la organización sindical han considerado que el aumento planteado es "a todas luces insuficiente" y han lamentado que la propuesta no aborde otros problemas que afectan al servicio, como la renovación y mejora de los vehículos, la adecuación de los parques de bomberos y la mejora de las condiciones de trabajo.

"Estos aspectos los dejan abiertos para más adelante, pero desde CCOO no creemos en la palabra de esta Administración y de esta corporación porque sabemos que incumple sus compromisos de manera sistemática", ha afirmado Aznar.

Por tanto, CCOO mantendrá las medidas de presión, entre ellas la no realización de horas extraordinarias y el cumplimiento estricto de la jornada laboral.

Sindicatos y trabajadores han acordado, por otro lado, trabajar conjuntamente en una propuesta alternativa y consensuada, que presentarán en la próxima reunión, prevista para el jueves de la próxima semana.

CCOO ha defendido que cualquier solución para el SPEI de la DPZ debe abordar de manera integral las necesidades del servicio, tanto en materia de personal como de medios materiales, instalaciones y condiciones laborales, con el objetivo de garantizar un servicio de bomberos público y de calidad.