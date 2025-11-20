El CDM Mudéjar acogerá estas Navidades un torneo infantil y solidario de basket 3x3 a favor de Aspanoa

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de tecnificación de baloncesto Driball, con sede en Zaragoza, organiza estas Navidades un torneo solidario de 3x3 para niños nacidos entre 2014 y 2017. El evento se disputará en el Centro Deportivo Municipal Mudéjar de Zaragoza y tiene como objetivo dar a conocer esta modalidad de basket en la ciudad, especialmente entre los más pequeños, y colaborar con Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón.

El torneo se desarrollará la mañana del sábado 27 de diciembre en las pistas del CDM Mudéjar, en el barrio de Casablanca. Podrán participar hasta 40 equipos, cada uno de ellos compuesto por entre 3 y 4 jugadores de la misma categoría de edad --benjamines o alevines--.

La inscripción del equipo completo es un donativo de 40 euros íntegro para Aspanoa y puede realizarse a través de la web de la Asociación: 'www.aspanoa.org'.

Incluye seguro de accidentes y una bolsa de bienvenida para cada jugador con diversos detalles. Además, durante la mañana se desarrollará también un concurso solidario de triples, en el que podrán participar todos los niños que se hayan apuntado al torneo, haciendo una aportación extra de 3 euros para la causa.

Con el nombre '3x3 Aspanoa by Driball' y el eslogan 'Juega por algo más grande', la actividad ha sido presentada este jueves por la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García; los CEOs de Driball, Alberto Cárdenas y José Carlos Marcos; y el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín.

Todos han coincidido en que "será una mañana magnífica, llena de deporte y de solidaridad", y han animado a todos los aficionados a este deporte a apuntarse.

La directora general de Deporte, Cristina García, ha subrayado la necesidad de apoyar este evento que destinará toda la recaudación a la investigación contra el cáncer infantil. "Esperamos que todos los niños se animen a disfrutar del deporte sabiendo que contribuyen a algo muy importante", ha dicho.

El CEO de Driball, Alberto Cárdenas, ha enfatizado el carácter solidario de esta iniciativa y ha explicado que "el cien por ciento de nuestros alumnos son menores de edad y se sienten muy identificados con este proyecto".

Por último, el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha expresado el agradecimiento "mayúsculo" de la entidad ante las continuadas muestras de cariño y apoyo que reciben de empresas e instituciones y ha avanzado que próximamente pondrán en marcha varias investigaciones que sufragarán con lo que se recaude en este evento.