Cella acogerá el XXV Encuentro Intercomarcal de Bombos, Tambores y Cornetas con una docena de agrupaciones

XXIII Encuentro intercomarcal de Tambores, bombos y cornetas de 2024 - ASOCIACIÓN CULTURAL HERMANDAD DE LA PIEDAD

CELLA (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El municipio turolense de Cella celebrará el próximo 21 de marzo el XXV Encuentro Intercomarcal de Bombos, Tambores y Cornetas, una cita que reunirá a agrupaciones y cofradías de distintos puntos de la provincia para rendir homenaje a una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa turolense.

El evento, organizado por la Asociación Cultural Hermandad de la Piedad de Cella, congregará a un total de 12 grupos procedentes de 6 municipios, que llenarán las calles de la localidad con el sonido característico de bombos, tambores y cornetas. La jornada tiene como objetivo preservar y difundir esta tradición, además de fomentar la convivencia entre cofradías y asociaciones vinculadas a la cultura del tambor.

La provincia de Teruel cuenta con una profunda tradición ligada a la percusión ritual de Semana Santa, especialmente en las localidades que forman parte de la conocida Ruta del Tambor y el Bombo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Aunque Cella no forma parte de este itinerario concreto, comparte la misma raíz cultural y participa activamente en la preservación de esta manifestación musical y religiosa.

HOMENAJE A LA HISTORIA DE LA HERMANDAD

Una de las principales novedades de esta edición será la creación de un grupo homenaje denominado 'Viejas Glorias', formado por antiguos integrantes y miembros actuales de la Hermandad de la Piedad de Cella.

El presidente de la Asociación Cultural Hermandad de la Piedad de Cella, Elías Alcaine, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que, con esta iniciativa, la organización pretende rendir reconocimiento a todas las personas que han formado parte de la agrupación a lo largo de los años, recuperando antiguos componentes que volverán a tocar juntos para recordar su paso por la asociación y compartir nuevamente la pasión por el tambor.

Alcaine ha subrayado que a pesar de que estos encuentros reducen sus cifras cada año, en esta edición han conseguido congregar a 60 integrantes en los ensayos. "Si de todos los que han venido conseguimos que se queden al menos diez, para nosotros ya significará mucho", ha resaltado. En esta ocasión, gracias al aumento de afluencia, han conseguido recuperar el grupo de cornetas por primera vez en siete años.

El presidente ha expuesto que para ello en esta edición se han apoyado en una mayor promoción por redes sociales, consiguiendo atraer a algunos integrantes jóvenes, "que aunque no sean muchos, son bienvenidos", ha añadido.

Este gesto busca poner en valor el trabajo de quienes han contribuido a mantener viva la tradición en el municipio, al tiempo que refuerza el carácter conmemorativo de esta vigésimo quinta edición del encuentro, que supone un hito dentro de la trayectoria de la hermandad organizadora.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El encuentro comenzará a las 16.00 horas con la recepción de las cofradías participantes y el pregón de presentación. Media hora después arrancará la exaltación del tambor y el bombo, con actuaciones de agrupaciones procedentes de distintas localidades de la provincia.

Entre los grupos participantes figuran la Asociación Cultural Ciudad Mudéjar de Teruel --en su sección infantil--, la Cofradía Virgen Dolorosa y Jesús de Nazareth de Utrillas, la Asociación Cultural Tambores y Bombos Oración del Huerto de Teruel o la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza de la capital turolense.

También participarán la Casa del Tambor de Teruel, el grupo Los Diletantes, la Cofradía de la Santísima Sangre de Cristo y de la Misericordia de Santa Eulalia del Campo, la Asociación Tambores y Bombos La Santa Cruz de Rubielos de Mora, así como agrupaciones de Villarquemado, Manzanera y Bronchales. La propia Hermandad de la Piedad de Cella actuará como anfitriona antes de la participación del grupo homenaje 'Viejas Glorias'.

A las 19.00 horas tendrá lugar la entrega de obsequios a las agrupaciones y un pasacalles por el municipio, seguido de un tardeo en la Plaza Mayor. Posteriormente, a las 21.00 horas, los participantes compartirán una cena en la nave municipal.

Uno de los momentos más esperados llegará a medianoche con la rompida del tambor en el entorno de La Fuente, donde todos los grupos participantes tocarán de forma conjunta, recreando uno de los actos más simbólicos de la tradición tamborilera. La jornada concluirá con una discomóvil en la nave municipal a partir de la una de la madrugada.

PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS

El sonido del tambor y el bombo forma parte del patrimonio cultural y religioso de Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, donde estas manifestaciones están profundamente vinculadas a las celebraciones de Semana Santa.

Encuentros como el que se celebrará en Cella contribuyen a preservar esta tradición y a transmitirla a las nuevas generaciones, además de reforzar los lazos entre las distintas cofradías y asociaciones que mantienen viva esta expresión cultural.

Desde la organización se espera una amplia participación tanto de agrupaciones como de público, consolidando el Encuentro Intercomarcal de Bombos, Tambores y Cornetas como una de las citas destacadas dentro del calendario cultural y festivo de la provincia turolense en las semanas previas a la Semana Santa.