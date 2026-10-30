El Cementerio de Torrero de Zaragoza recibirá a unas 100.000 personas este fin de semana con motivo de Todos los Santos

1129841.1.260.149.20261030125759 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a una voluntaria antes de una ofrenda floral. - DANI MARCOS

Chueca ha recordado "especialmente" a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Ha apuntado que las inhumaciones han crecido un 40% este año y las cremaciones "también están en alza"

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en el tradicional recorrido de ofrendas florales en el Cementerio de Torrero para honrar a figuras históricas, alcaldes, voluntarios y otros colectivos clave de la capital aragonesa que se lleva a cabo cada año en el marco de la festividad de Todos Los Santos, con motivo de la cual el camposanto recibirá a cerca de 100.000 personas.

"Iniciamos el dispositivo de Todos los Santos para que los zaragozanos puedan venir a honrar aquí a sus seres queridos en este fin de semana", ha indicado la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación este viernes.

"Este año además, especialmente, acordándonos de todas las víctimas del último año, pero muy especialmente de las víctimas tan recientes del fatídico accidente ferroviario de esta semana en Urda, en Toledo", ha afirmado Chueca, en referencia al choque de dos trenes ocurrido el pasado miércoles y en el que han fallecido, al menos, 69 personas.

En estas fechas, "serán muchos los zaragozanos que un año más se acercarán para honrar a sus seres queridos, para visitarles para ponerles flores", ha indicado Natalia Chueca. Por eso, desde el Ayuntamiento de Zaragoza "hemos hecho un gran esfuerzo para adecuar el cementerio y que esté preparado, en el mejor de los estados, también está reforzada la movilidad", ha añadido.

Asimismo, la alcaldesa ha agradecido "la excelente coordinación y el esfuerzo que están demostrando hasta 12 servicios municipales distintos", ya que, gracias a ellos, los zaragozanos disponen de un espacio para el recuerdo y pueden sumarse a las actividades culturales organizadas para estos días".

RECORRIDO POR LA MEMORIA

El itinerario del homenaje ha dado comienzo en la Capilla Sainz de Varanda, lugar donde se recuerda a los regidores que han estado al frente de la ciudad. A lo largo del recorrido, la comitiva ha ido depositando coronas florales en enclaves fundamentales del camposanto, rindiendo tributo al diplomático Ángel Sanz Briz, a Joaquín Costa y a los miembros del Cabildo Metropolitano.

La ofrenda ha abrazado también el compromiso cívico y el duelo de la ciudad, con paradas específicas en la plaza del Voluntariado y el espacio de los Donantes de Órganos, así como en el monumento a las Víctimas de la Covid-19, la Fosa Común y los memoriales dedicados a las Víctimas del Franquismo.

Chueca ha estado acompañada a lo largo del recorrido por el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, el concejal del PSOE, Horacio Royo, y miembros de Voluntariado Zaragoza, entre otros. En la ofrenda que ha tenido lugar en la Fosa Común ha tenido lugar un responso.

CASI 700.000 PERSONAS ENTERRADAS

Sobre el Cementerio de Torrero, la alcaldesa ha subrayado que "sigue creciendo y adaptándose al crecimiento de la ciudad". Esta infraestructura alcanza los 192 años de actividad ininterrumpida desde que abrió en 1834. Entonces contaba con casi 42.000 metros cuadrados --60.000 varas cuadradas-- y, en la actualidad, se ha extendido hasta los 519.015 metros cuadrados.

Además, alberga los restos de casi 700.000 personas, consolidándose como la instalación funeraria de mayor tamaño en Aragón y que "no deja de crecer y adaptarse a las nuevas demandas que hay también en las costumbres a la hora de enterrar a nuestros seres queridos", ha apostillado Chueca.

Más allá de su función asistencial, el Cementerio de Torrero es un espacio natural de 5,7 hectáreas, dotado con 4.621 árboles, 529 arbustos, 28 fuentes y 220 bancos.

Según el inventario actual, hay 148.194 contenedores funerarios, siendo los nichos la tipología mayoritaria --casi el 78% del total--. Respecto a la carga de trabajo, las cifras asistenciales en lo que va de 2026 reflejan un incremento de las inhumaciones cercano al 40% en comparación con los datos del ejercicio 2025. Igualmente, las cremaciones siguen siendo un servicio en alza y crece su solicitud de forma sostenida.