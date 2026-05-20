Centenares de personas marchan contra la concertación del Bachillerato en Aragón: "Dinero público para la pública"

Parte de la manifestación por la educación pública en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa ha salido a la calle este miércoles y ha congregado a centenares de personas para clamar contra la concertación del Bachillerato en Aragón y en defensa de la educación pública, bajo el lema "Dinero público para la pública". De este modo, se pone fin a dos días de huelga en la comunidad autónoma.

Desde la Glorieta Sasera de Zaragoza ha partido la manifestación en torno a las 18.30 horas encabezada por una gran pancarta en la que podía leerse 'Escuela pública', portada por representantes de los sindicatos y de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

Tras ellos, dirigentes de los partidos de la oposición han marchado con otra pancarta en la que se indicaba: 'Dinero público para la educación pública'. Han participado la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, el presidente de CHA, Jorge Pueyo, el portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, así como la coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea.

El presidente de Fapar, Miguel Ángel Sanz, ha celebrado el "éxito de movilización contra estos conciertos que nos quieren imponer desde la Administración". Ha puesto el foco en las "grandes deficiencias" que tiene la escuela pública, mostrando su desacuerdo con "que se esté derivando dinero para la escuela privada y concertada mientras no se cubran todas las necesidades que tiene la escuela pública".

Ha lamentado Sanz que en los próximos días se evidenciará que los centros educativos "no están acondicionados" para el calor que llegará a la capital aragonesa: "Es inadmisible que la Administración no mantenga sus centros, no los tenga en perfecto estado y, sin embargo, derive el dinero a una parte muy ínfima de familias, mientras que la gran mayoría sigue apostando por la escuela pública".

Desde CSIF, Gema Tomás, ha tomado la palabra en nombre, asimismo, del resto de convocantes de la huelga --CGT, CCOO, STEA, UGT y ANPE-- para recalcar el seguimiento de la huelga en la comunidad autónoma superior al 55%, apuntando que es un dato "a considerar por la Administración".

"La concertación que quiere imponernos este partido político --PP--, va a deteriorar la educación pública al no poder dotarse de los recursos suficientes ni poder arreglarse las infraestructuras tan necesarias de los centros educativos de la educación pública", ha expresado Gema Tomás, quien también ha señalado el "deterioro" de las plantillas de docentes.

En esta línea, ha indicado: "Estamos duplicando el gasto, hay suficientes plazas en Bachillerato en la educación pública para cubrir a todo el alumnado que tiene esta necesidad y vemos insostenible que se concierte".