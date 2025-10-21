El Centro de Las Armas será un centro socioeducativo, además de cultural que abrirá a principios de 2026

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita la reforma del centro Las Armas, en el Casco Histórico - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro Las Armas, en el Casco Histórico de Zaragoza, se reconvertirá en un espacio socioeducativo, además de mantener su aspecto cultural, para ser un equipamiento municipal de referencia en la zona de San Pablo a disposición de los vecinos a principios de 2026, tras una inversión de 150.000 euros para adecuar y sanear los espacios.

"La finalidad es devolverlo otra vez al servicio de los vecinos y al servicio de la ciudad" y con gestión directa por el Ayuntamiento de Zaragoza después de que en el pasado haya tenido distintas fórmulas de gestión, basadas, algunas veces, en la colaboración público-privada, ha indicado la alcaldesa, Natalia Chueca.

Esta gestión directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza permitirá ofrecer un abanico de servicios que demandan los vecinos, además de ser un motor de regeneración de este distrito.

Tras incidir en que se gestionará de forma directa por el Ayuntamiento de Zaragoza ha comentado que es un "ejemplo de trabajo transversal y de buena coordinación" entre las distintas áreas municipales.

Las obras que se acometen desde hace un mes son básicamente son de acondicionamiento de las instalaciones, ha sintetizado la alcaldesa, quien ha cursado una visita junto con la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández; la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa; y el gerente del Patronato de Educación y Bibliotecas, Jorge de Gonzalo.

"En estas semanas, el avance en los arreglos de desperfectos y la adecuación de salas ha sido significativo", ha observado Chueca para detallar que se mejorará la eficiencia energética, la climatización y la renovación de diferentes elementos que han sufrido el paso del tiempo.

Los trabajos consisten en la sustitución de todas las luminarias por leds para proporcionarle a este inmueble un ahorro energético importante, la eliminación de goteras en el sótano, la colocación de mamparas, subir algunos techos, nuevas distribuciones de algunos espacios, adaptar los estudios de grabación con una renovación de los elementos insonorizantes y aplicar un acabado de pintura.

Uno de los elementos de mayor calado es la colocación del sistema de aire acondicionado que se instalará en el sótano y completará así la climatización de todo el edificio. En los próximos días está prevista la llegada de todo el material y las máquinas para acometer esa instalación que, en pocas semanas acercará la finalización de las obras. A esto se sumará el cambio de algunas puertas de emergencia que se han deteriorado con el paso del tiempo y también su vandalización en algún caso.

"En muy pocos meses --ha avanzado Chueca-- estará listo para ser el referente vecinal, cultural, y social que queremos que sea. Estamos dialogando con entidades y asociaciones del barrio, centros escolares, fundaciones y otros colectivos para coordinar y programar actividades y cederles espacios".

NUEVOS USOS

Con esta recuperación el Ayuntamiento de Zaragoza pretende darle un papel de refuerzo dentro del proceso de transformación del barrio, mediante la combinación de diferentes servicios ciudadanos, la de entidades que trabajen con los vecinos de este entorno y mantener viva la acción cultural en sus salas de grabación y las aulas polivalentes.

De esta manera, Zaragoza Vivienda plantea una oficina especializada en materia de vivienda, también un punto de atención al consumidor (PIC), la oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y el uso de las instalaciones para que la iniciativa vinculada al comercio local "Made In Zaragoza" pueda realizar actividades y formaciones.

Previsiblemente, en la parte superior se creará un aula de lectura y es previsible el traslado del Centro Coordinador de Bibliotecas y creación de aula de lectura.

En el plano cultural se ha previsto proporcionar los espacios insonorizados de la planta baja del inmueble a la Escuela Municipal de Música y Danza, para que se puedan realizar ensayos, grabaciones y clases, además de abrir la puerta a conectar y contribuir a difundir la cultura en el barrio.

Asimismo, para aprovechar las aulas ya construidas en la entreplanta, estarán a disposición de actividades formativas de todo tipo que impulse el Ayuntamiento de Zaragoza, con un modelo asimilable al de los Centros Cívicos. A esto se agregarán espacios polivalentes que se van a crear para que los puedan utilizar las asociaciones y entidades del barrio.

EL BAR

Chueca ha informado de que como "motor complementario" como es el bar del Centro Las Armas se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Federico Ozanam para que gestione este servicio de hostelería.

Al respecto, ha precisado que se trabaja en un acuerdo con la Fundación Federico Ozanam para que pueda ser, de momento, un bar "algo sencillo" que preste servicio a las "necesidades que se puedan generar y que complemente también esa programación cultural y musical que pueda tener lugar y que necesita de ese servicio de hostelería".

La alcaldesa ha recordado que al ser una fundación también tiene una finalidad social y la recaudación que puedan obtener de la explotación de este local pueda ser también una fuente de ingresos para la propia Fundación Ozanam con fines sociales y, por lo tanto, "no se necesita sacar nada de licitación más allá de las obras".