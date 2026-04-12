El Centro de convivencia para mayores de Almozara acoge el primer taller participativo de ConVivencia Vial

Cartel de la campaña. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Convivencia de Mayores de la Almozara acogerá este martes 14 de abril un taller sobre seguridad vial dirigido a este sector de la población, pero abierto al público, con entrada libre. A partir de las 17,00 horas, las personas asistentes podrán disfrutar de un taller participativo que utiliza el formato del bingo como herramienta para reflexionar sobre la convivencia en el espacio público.

Este taller ha sido organizado dentro de la campaña ConVivencia Vial, un ambicioso proyecto que arrancó a finales de 2025 y que tiene como objetivo incidir y recordar las buenas prácticas necesarias para limitar, en lo posible, el número de accidentes de tráfico de diferente tipo que suceden en una gran ciudad como Zaragoza.

La campaña cuenta con la colaboración de Los Tranvías de Zaragoza y el apoyo de Avanza. De manera transversal, también participan en la misma Policía Local --a través de su Departamento de Educación y Seguridad Vial--, Juventud y Mayor.

Precisamente es este último servicio municipal, el dedicado al Mayor, el protagonista de la acción que se celebrará este martes: a través de situaciones cotidianas reconocibles, relacionadas con la movilidad, el respeto o el uso compartido de la ciudad, las personas participantes se verán reflejadas en comportamientos reales, generando un ambiente cercano, dinámico y distendido. El humor y la teatralización permiten abordar estas conductas sin juicio, favoreciendo la implicación y la toma de conciencia.

RESPETO PARA FRENAR LOS ACCIDENTES

La mecánica del juego consistirá en un bingo adaptado donde, en lugar de números, cada casilla representará una acción cotidiana. A medida que se vayan "cantando" las situaciones, los participantes las identificarán en sus cartones y, de forma voluntaria, podrán compartir o representar esas escenas junto a actores que dinamizan la actividad.

Estas pequeñas dramatizaciones abrirán un breve espacio de reflexión sobre cómo nos afectan estas conductas y cómo podrían transformarse, convirtiendo el juego en una experiencia colectiva de aprendizaje y cambio.

Tal y como explicó en su día la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de esta campaña, Convivencia Vial pretende "hacer plenamente accesibles y directos los mensajes clave, que tienen que ver con desplazarse siempre con respeto mutuo, con capacidad de escucha, con atención y con serenidad. Da igual si somos peatones o conductores de cualquier tipo de vehículo: el respeto no sólo a las normas, sino a quienes nos rodean, es clave para rebajar el número de accidentes de tráfico".

Durante el mes de marzo la campaña se extendió a los centros escolares, en relación directa con las tradicionales Jornadas Escolares que cada curso organizan Los Tranvías de Zaragoza. Además, están previstas más actividades divulgativas a lo largo del mes de abril en centros de mayores y en espacios del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

La campaña incorpora elementos gráficos para diferentes soportes y cuñas de radio que reproducen diferentes situaciones cotidianas en las que tanto peatones como conductores de diferentes tipos de vehículo --coches, bicicletas, patinetes o motos-- reciben la sugerencia de interactuar con empatía y respeto mutuo frente a hacerlo de manera crispada o incluso peligrosa.