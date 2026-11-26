Los trabajos han permitido mejorar el aislamiento de la fachada del centro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha recibido ya las obras de mejora de eficiencia energética del centro de salud Fuentes Norte de Zaragoza, una actuación cuya inversión asciende a 3 millones de euros que permitirá reducir casi un 93% el consumo de energía.

Los trabajos, ejecutados bajo la supervisión de la Dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos del SALUD, han sido realizados por la UTE C.S. Fuentes Norte Rubiomorte-Orbe-Incliza, con un presupuesto de 2,9 millones de euros, al que se suma la dirección de obra, a cargo de Arquitectura Metropolitana Atópica SLP, por 94.053 euros.La intervención permite reducir el consumo energético del edificio mediante la mejora de la envolvente térmica del inmueble.

En concreto, se ha mejorado el aislamiento de las fachadas y de la cubierta plana y se han sustituido las carpinterías existentes. Además, se ha actuado en los equipos de climatización, en la distribución y la difusión de las instalaciones térmicas, en la instalación eléctrica y las luminarias, y se han instalado paneles fotovoltaicos.

Todas estas actuaciones permitirán un ahorro del 92,92% en el consumo anual de energía primaria no renovable. Además, el edificio ha obtenido la certificación energética A, tanto en energía primaria no renovable como en emisiones de dióxido de carbono.

La obra cuenta con un 40% de financiación europea a través del Programa FEDER Aragón 2021-2027, en una línea de actuación destinada a mejorar la eficiencia energética de los centros de salud.