CEOE Aragón lamenta el fallecimiento de Fátima Báñez y destaca su compromiso con las empresas, empleo y formación

La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en una jornada de ciberseguridad en CEOE Aragón - CEOE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón ha lamentado profundamente el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) este miércoles, y ha trasladar su cariño y sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros.

La Confederación de Empresarios de Aragón ha querido hacer extensivo su pesar, cercanía y solidaridad a las familias y seres queridos de todas las personas fallecidas en el accidente ferroviario, así como su apoyo a todos los afectados por esta tragedia.

CEOE Aragón ha recordado especialmente la "extraordinaria calidad" humana y profesional, cercanía y capacidad para generar afecto y complicidades allí donde trabajaba, de Fátima Báñez.

"Una persona cercana, cordial y profundamente comprometida con el papel de las empresas en la sociedad y, especialmente, con dos ámbitos a los que dedicó buena parte de su trayectoria: el empleo y la formación", ha descrito.

CEOE Aragón ha mantenido durante años una relación estrecha y muy colaborativa con Báñez y con la Fundación CEOE. Esa relación se ha materializado en diferentes proyectos y encuentros en Aragón relacionados con la formación, el empleo, la inclusión, la capacitación profesional, el emprendimiento y la ciberseguridad.

En su primer año al frente de la Fundación CEOE, 2021, la exministra de Empleo participa en una jornada sobre competitividad y empleo de CEOE Aragón y mantiene un almuerzo de trabajo con su Consejo Empresarial.

Vuelve a participar en actividades de la confederación aragonesa en 2022, 2023 y 2025 en iniciativas compartidas con Fundación "la Caixa", CaixaBank Dualiza e INCIBE para, respectivamente, favorecer la inclusión sociolaboral, analizar los cambios en los perfiles profesionales y las futuras necesidades de Formación Profesional de las empresas aragonesas, y reforzar la protección y capacitación digital de las empresas, especialmente pymes y autónomos.

SENTIDO RECUERDO

Una relación que se mantuvo muy activa hasta fechas recientes ciando el pasado febrero, Fátima Báñez vuelve a Zaragoza con el proyecto educativo "Olegario, el duende empresario", de Fundación CEOE y Fundación Diálogos, dirigido a acercar a los escolares el emprendimiento y el valor de la empresa y los empresarios. Durante aquella visita mantiene, además, una reunión en CEOE Aragón y participa en un almuerzo empresarial.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha destacado especialmente la relación personal construida con ella al señalar que Fátima "era una persona extraordinariamente cercana, generosa y fácil de querer. Siempre estaba dispuesta a colaborar, a escuchar y a sumar".

"Compartíamos --ha comentado-- la convicción de que el empleo y la formación son dos de las herramientas más poderosas para ofrecer oportunidades a las personas y construir una sociedad mejor. Su pérdida nos deja profundamente consternados y, también, un enorme recuerdo personal y profesional".

Benito Tesier ha subrayado igualmente "su enorme compromiso con las empresas y con las personas que las hacen posibles, su capacidad de diálogo y su permanente disposición para impulsar proyectos que generasen oportunidades. Descanse en paz", ha concluido el presidente de CEOE Aragón.