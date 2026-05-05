CEOE Aragón subraya la reducción del desempleo en abril en todos los sectores y las tres provincias

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón ha subrayado el buen comportamiento de los datos de desempleo en el mes de abril en todos los sectores y las tres provincias, con 1.355 personas paradas menos en la comunidad autónoma, un 2,72% menos con respecto a marzo y un 3,89% menos que el mismo mes del año anterior.

Este descenso refleja un buen comportamiento del mercado laboral, impulsado en parte por la Semana Santa y su efecto sobre los servicios, pero que también ha alcanzado al resto de sectores y a las tres provincias aragonesas: Huesca, -2,40% mensual y -2,71% anual; Teruel, -2% mensual y -2,09% anual, y Zaragoza, -2,85% mensual y -4,28% anual.

Entre los sectores, la Agricultura encabeza el descenso mensual con un -6,24%, ligado a sus ciclos estacionales, seguida por la Construcción (-2,78%), los Servicios (-2,72%) y la Industria (-1,59%). La reducción se refleja, también, en el colectivo sin empleo anterior (- 2,54%).

La directora de Estudios y Análisis de CEOE Aragón, Beatriz Callén, ha resaltado que "tanto que el paro descienda en todos los sectores y las tres provincias como el aumento del número de personas afiliadas a la Seguridad Social, es decir, con empleo y cotizando, confirma que las empresas aragonesas están creando empleo al margen del componente estacional y como ya nos mostraba la EPA del primer trimestre publicada la semana pasada".

La creación de empleo se refleja en el incremento de la afiliación en comparación con abril de 2025 también en las tres provincias: 2,51% en Huesca, 0,28% en Teruel y 2,46% en Zaragoza, pese a la ligera reducción mensual del 0,49% en Huesca.

No obstante, Callén ha señalado que "el hecho de que en un momento de creación de empleo haya todavía más de 48.000 personas en paro inscritas en el INAEM debe hacernos reflexionar y potenciar las políticas activas de empleo para impulsar la adaptación a las necesidades de las empresas tanto de estas personas como de las que se incorporen a nuestro mercado laboral, así como de vocaciones hacia actividades con alta demanda empresarial" en todos los sectores.