CEOE Aragón ve "imprescindible" orientar a desempleados y jóvenes hacia profesiones con alta demanda

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, ha resaltado este martes que el dinamismo del mercado laboral aragonés "pone de manifiesto la necesidad de orientar y formar a los desempleados y a los jóvenes que se van a ir incorporando al mercado laboral hacia profesiones ligadas a estos sectores con demanda, así como de atraer talento, puesto que tenemos una de las menores tasas de desempleo de España".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 779 personas en febrero en Aragón en relación al mes anterior (+1,57%), alcanzando los 50.374 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Aragón ha continuado creando empleo en febrero. Pese al aumento del paro registrado en 779 personas (1,57%) respecto al mes anterior, la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 2.408 personas (0,38%), hasta convertir este pasado mes en el febrero con mayor volumen de afiliados en Aragón en la serie histórica: 629.231 personas.

En comparación interanual, con febrero de 2025, la afiliación se ha incrementado en 12.807 personas (2,08%), mientas que el paro registrado se ha reducido en 2.211 (4,20%).

Por provincias, el paro ha subido respecto a enero en Huesca (2,90%) y Zaragoza (1,56%), mientras que ha descendido en Teruel (0,40%). Sin embargo, los datos interanuales reflejan descensos notables en las tres: Teruel 7,46%, Huesca 4,75%, y Zaragoza 3,74%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha crecido tanto mensual como anualmente en las tres provincias, destacando especialmente en la de Huesca.