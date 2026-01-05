CEPYME Aragón advierte del aumento de la temporalidad pese a los "buenos datos" de empleo

Archivo - Empleo - MINISTERIO DE EMPLEO - Archivo

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CEPYME Aragón ha advertido este lunes de la temporalidad del empleo pese a los "buenos datos" del paro registrado durante el pasasdo mes de diciembre en la Comunidad Autónoma.

El número de personas desempleadas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 16.291 personas en diciembre de 2025, lo que supone un descenso del 0,67% respecto al mes anterior. Con esta bajada, el paro registrado se sitúa en 2.408.670 personas, cerrando el ejercicio en su nivel más bajo de los últimos 18 años. En Aragón, el paro registrado bajó en 2.344 personas en 2025 (-4,6%), hasta situarse en 48.454 desempleados, tras descender un 0,6% en diciembre (268 personas menos que en noviembre).

"Con ello, la Comunidad encadena cinco ejercicios consecutivos de reducción del desempleo y registra su menor cifra de paro a cierre de año desde 2007", han señalado en una nota de prensa.

La presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, ha destacado que "aunque los datos globales son positivos, España sigue situándose en la cola de Europa".

"Se notan los efectos de la reforma laboral: ha cambiado la forma de contratar, pero no la realidad del mercado. Hay más personas que firman más de un contrato en el mismo mes".

En relación con la evolución de la contratación juvenil, la presidenta de CEPYME Aragón ha puesto de relieve el cambio de tendencia que reflejan los datos: "El repunte de la contratación entre los jóvenes es una señal relevante".

"En Aragón empezamos a vislumbrar una mayor retención del talento joven, algo clave para la competitividad futura de nuestras empresas y de la economía regional".

Lorente ha indicado que "este comportamiento no es casual y responde, en buena medida, al efecto tractor de las inversiones anunciadas a lo largo de 2025, especialmente en sectores estratégicos: Las grandes inversiones anunciadas este año están generando expectativas reales de empleo y oportunidades profesionales".

De esta forma "Aragón empieza a consolidarse como un territorio atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente, y eso se refleja en que más jóvenes encuentran razones para quedarse o para venir".

No obstante, ha advertido de "la necesidad de acompañar esta tendencia con políticas estables que refuercen la calidad del empleo: La retención del talento no solo depende de crear puestos de trabajo, sino de ofrecer empleo estable, con condiciones competitivas y perspectivas de crecimiento. Ese debe ser el siguiente paso", ha concluido.