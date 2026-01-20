Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones de Castilla y León 2026: plazos y paso a paso

Archivo - Varias personas rellenan documentos tras solicitar el voto por correo en el Edificio de correos, a 14 de junio de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los electores de Castilla y León que no puedan acudir a votar de forma presencial en las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 ya pueden solicitar el voto por correo.

El plazo se abre este martes y se prolongará hasta el 5 de marzo. Estos son los pasos, los plazos clave y los requisitos para tramitarlo correctamente.

¿DESDE CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR EL VOTO POR CORREO?

El voto por correo puede solicitarse desde este martes, 20 de enero, fecha en la que se abre oficialmente el plazo para los electores que deseen ejercer su derecho por esta vía.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PUEDE PEDIR EL VOTO POR CORREO?

El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 5 de marzo de 2026, inclusive.

Para poder votar por correspondencia es imprescindible solicitar el certificado de inscripción en el Censo Electoral, requisito obligatorio para este procedimiento.

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL VOTO POR CORREO?

La solicitud puede realizarse de dos maneras:

Por vía telemática, a través de la web de Correos (www.correos.es), sin necesidad de acudir a una oficina.

De forma presencial, en cualquier oficina de Correos de España.

En ambos casos, la solicitud debe realizarse personalmente por cada elector, salvo en casos de enfermedad o discapacidad acreditada, en los que puede intervenir una persona autorizada notarial o consularmente.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES NECESARIA PARA SOLICITARLO?

Para tramitar la solicitud, el elector debe acreditar su identidad:

En oficinas de Correos: presentando DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

En la solicitud online: mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico (DNI-e), con autenticación y firma electrónica.

¿SE PUEDE PEDIR CITA PREVIA EN CORREOS?

Sí. Para agilizar el trámite y evitar esperas, Correos ofrece la opción de cita previa, que puede solicitarse:

A través de la app de Correos

En la web

En la Oficina Virtual

El elector solo debe elegir la oficina, el día y la hora disponibles.

¿CUÁNDO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN PARA VOTAR?

La documentación electoral comenzará a enviarse a partir del 23 de febrero de 2026 por parte de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Se enviará a la dirección indicada por el elector, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE DEPOSITAR EL VOTO POR CORREO?

El plazo para depositar el voto por correo finaliza el 11 de marzo de 2026.

Una vez entregado el voto, el elector ya no podrá votar presencialmente el día de las elecciones.