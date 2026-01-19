Accidente de tren en Córdoba: qué se sabe hasta ahora del descarrilamiento y la colisión con al menos 39 muertos

Un herido es trasladado desde el Polideportivo de Adamuz , a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas.

El balance provisional del accidente es de al menos 39 fallecidos y 152 heridos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, mientras continúan las labores de atención a las víctimas y de identificación de los fallecidos.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE CÓRDOBA?

El accidente se produjo cuando tres vagones de un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid) descarrilaron en Adamuz e invadieron la vía contigua. Por esa vía circulaba en ese momento un tren Alvia con destino Huelva, que descarriló tras colisionar con los vagones del Iryo.

Como consecuencia del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de unos cuatro metros, según ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA SE PRODUJO EL ACCIDENTE?

El descarrilamiento se registró a las 19.45 horas del domingo 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).

¿QUÉ TRENES ESTABAN IMPLICADOS Y CUÁNTAS PERSONAS VIAJABAN EN ELLOS?

El accidente afectó a dos trenes de alta velocidad:

Un tren Iryo 6189 , que realizaba el trayecto Málaga-Puerta de Atocha , en el que viajaban unas 300 personas.

, que realizaba el trayecto , en el que viajaban unas 300 personas. Un tren Alvia 2384, procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, en el que viajaban alrededor de 200 personas, según ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Óscar Puente ha precisado que en el primer vagón afectado del Alvia viajaban 37 personas y en el segundo, otras 16.

¿CUÁNTAS VÍCTIMAS HA PROVOCADO EL ACCIDENTE?

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, el balance provisional del accidente es de al menos 39 fallecidos y 152 heridos.

De los heridos, cinco se encuentran muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 presentan heridas de diversa consideración.

Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del tren Alvia, según han confirmado fuentes de Renfe.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS CAUSAS DEL DESCARRILAMIENTO?

Por el momento, no se conocen las causas del accidente. Óscar Puente ha señalado que el siniestro es "tremendamente extraño", ya que se produjo en una recta, en una vía que había sido renovada recientemente y con un tren "relativamente nuevo", que no llega a cuatro años de antigüedad.

"El resultado es verdaderamente extraño y todos los expertos ferroviarios consultados están tremendamente extrañados", ha afirmado el ministro en una comparecencia en el centro de Adif en Madrid.

¿QUIÉN INVESTIGARÁ EL ACCIDENTE?

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada de dictaminar el origen del siniestro.

Además, ha anunciado que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba centralizará la identificación de los cadáveres.

¿QUÉ SERVICIOS DE EMERGENCIA HAN INTERVENIDO?

El accidente ha activado un amplio dispositivo de emergencias. En la zona se han desplegado, entre otros medios:

Cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU)

(DCCU) Seis UVIs móviles del 061

del 061 Dos UVIs de transporte de críticos

Ambulancias convencionales, de transporte programado y de Cruz Roja

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias ha movilizado 40 efectivos y una quincena de vehículos para apoyar las labores sobre el terreno.

En las primeras horas tras el accidente, se instaló un Puesto Médico Avanzado y un hospital de campaña en Adamuz para la atención de los heridos.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES?

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas, mientras que Iryo ha puesto en marcha el 900 001 402 para personas afectadas por el descarrilamiento.

Además, se han activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba, así como espacios de atención en estaciones como Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.

¿CÓMO HA AFECTADO EL ACCIDENTE A LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA?

Adif ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes, 19 de enero.

Ante el accidente, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía a fase 1, afectando a la provincia de Córdoba.