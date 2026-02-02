CEPYME Aragón colaborará con Conversia para facilitar el cumplimiento normativo de pymes y autónomos

El secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, y la directora de la Delegación Conversia de Zaragoza, Sofía Rodríguez, en la firma del acuerdo de colaboración. - CEPYME ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

CEPYME Aragón ha suscrito un acuerdo de colaboración con Conversia con el objetivo de impulsar soluciones que contribuyan a aliviar la creciente presión regulatoria que soportan las pequeñas y medianas empresas y las personas trabajadoras autónomas.

Siguiendo la estela de la colaboración desarrollada por CEPYME a nivel nacional, la Confederación aragonesa se suma a esta alianza para hacer más sencillos los procesos de adecuación a la normativa, prestando una atención especial a las microempresas, que afrontan un entorno regulatorio cada vez más complejo.

El secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, ha subrayado la necesidad de acercar el cumplimiento normativo a las pymes con un enfoque útil y comprensible: "Cuando escuchas 'LOPD' o 'RGPD' no eres consciente de lo que significa. Pero si tienes un pequeño negocio o trabajas por tu cuenta, estas siglas sí te importan y mucho. Por eso, desde CEPYME Aragón queremos que nuestras pymes y autónomos cuenten con herramientas que les expliquen lo esencial con un lenguaje claro, sin tecnicismos, y con ejemplos prácticos. Cumplir la normativa no debería ser una carga inasumible, sino un proceso sencillo y con garantías".

Pérez ha remarcado, además, que este acuerdo busca reducir la incertidumbre en un escenario de obligaciones crecientes: "Nuestro objetivo es que las microempresas, que son las que menos recursos tienen para afrontar estos procesos, puedan hacerlo de forma guiada y segura".

Por su parte, la directora de la Delegación Conversia de Zaragoza, Sofía Rodríguez, destaca el compromiso de Conversia con el tejido empresarial local: "Mantener una relación cercana con las empresas es clave para comprender sus desafíos reales. Por ello, la integración de Conversia a CEPYME Aragón supone un paso lógico y coherente, ya que nos brinda la oportunidad de conocer directamente las necesidades de las compañías aragonesas y apoyarlas en un contexto normativo en continua transformación. Nuestro objetivo es formar parte de su actividad diaria, generar confianza y contribuir a que sigan avanzando con solidez".

ACCESO GRATUITO A LA PLATAFORMA SIGNO

En el marco de este acuerdo, las asociaciones integradas en CEPYME Aragón podrán acceder, de forma gratuita, a la plataforma Signo, una herramienta diseñada para guiar, paso a paso, a los negocios en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, facilitando la adaptación y la gestión de la documentación necesaria, de manera ágil y accesible.

La iniciativa apuesta por facilitar al tejido empresarial aragonés el acceso a Signo, una solución fácil, intuitiva y rápida, orientada a que pymes y autónomos puedan abordar sus obligaciones de cumplimiento con todas las garantías, reduciendo cargas administrativas y ganando seguridad jurídica.

CEPYME Aragón y Conversia comparten el objetivo de acercar la tecnología y el apoyo especializado a los negocios de menor tamaño, facilitando que el cumplimiento normativo deje de ser una barrera para la actividad diaria y la competitividad.

CONVERSIA Fundada en 2007, Conversia es la compañía legaltech líder en servicios de cumplimiento normativo para pymes, autónomos, administradores de fincas, entidades públicas y profesionales de múltiples sectores.

Con más de 96.000 clientes activos, 33 delegaciones propias, una red de 7.500 colaboradores y una previsión de facturación superior a los 40 millones de euros en 2025, Conversia ofrece asesoramiento especializado en materias como protección de datos personales, prevención de riesgos penales, prevención de blanqueo de capitales, planes de igualdad, y comercio electrónico, entre otras.

La compañía se distingue por su enfoque legaltech, desarrollando soluciones propias que combinan tecnología, personalización y cercanía. Su propósito es hacer que el cumplimiento normativo sea más accesible, ágil y eficaz en un entorno cada vez más regulado.