CEPYME Aragón pide prudencia ante los datos de empleo y reclama medidas calidad, productividad y estabilidad

Oficina del Inaem en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CEPYME Aragón considera que los datos de empleo correspondientes al mes de abril reflejan una evolución positiva del mercado laboral, con un nuevo máximo de afiliación a la Seguridad Social y un descenso del paro registrado, aunque insiste en la necesidad de realizar una lectura prudente y completa de las cifras, reclamando medidas calidad, productividad y estabilidad.

En el conjunto de España, la afiliación media a la Seguridad Social ha superado por primera vez los 22,1 millones de personas afiliadas, hasta situarse en 22.105.831, tras sumar 223.685 afiliados en abril. En términos interanuales, el sistema incorpora 517.192 afiliados más, un 2,4% de incremento.

Además, la serie desestacionalizada consolida los 22 millones de afiliados y encadena 63 meses consecutivos de crecimiento. El descenso se concentró especialmente en el sector servicios, coincidiendo con el efecto estacional de la Semana Santa.

En Aragón, el paro registrado también descendió en abril, con 1.355 personas desempleadas menos, hasta un total de 48.507 parados, lo que supone una caída mensual del 2,72%. En términos interanuales, la comunidad autónoma cuenta con 1.965 desempleados menos, un 3,89% menos que hace un año.

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 2.703 personas, hasta los 635.179 cotizantes, con un crecimiento anual de 14.066 afiliados, un 2,26% más.

No obstante, CEPYME Aragón recuerda que la fotografía del mercado laboral no puede limitarse a un único indicador. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026 reflejó una destrucción de 170.300 empleos en España y un aumento del paro hasta el 10,83%, con 2.708.600 personas desempleadas, lo que evidencia que el mercado laboral sigue mostrando señales que deben analizarse con cautela.

EFECTO DE LA SEMANA SANTA

En este sentido, el secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, ha señalado que "los datos de abril son positivos, pero deben interpretarse dentro de su contexto: abril suele ser un mes de fuerte creación de empleo por el efecto de la Semana Santa y el inicio de la temporada turística. La cuestión no es solo cuántos empleos se crean, sino qué tipo de empleo se está generando, con qué estabilidad, con qué jornada y con qué capacidad de consolidarse en los próximos meses".

Asimismo, Pérez ha subrayado que "la afiliación y el descenso del paro son buenas noticias, pero no pueden ocultar los retos estructurales del mercado laboral: la elevada carga de costes laborales, la dificultad de muchas pymes para cubrir vacantes, la parcialidad, los fijos discontinuos y la necesidad de mejorar la productividad. Para las pequeñas y medianas empresas, crear empleo estable exige confianza, seguridad jurídica y un marco normativo que no penalice el crecimiento".

Desde CEPYME Aragón se insiste en que las pymes son protagonistas esenciales de la creación de empleo en Aragón, pero también las que afrontan mayores dificultades para adaptarse a un entorno marcado por el incremento de costes, la complejidad normativa y las tensiones de competitividad.

Por ello, la organización considera imprescindible reforzar las políticas orientadas a mejorar la productividad, reducir cargas administrativas, favorecer la formación adaptada a las necesidades reales de las empresas y facilitar la contratación, especialmente en sectores con dificultades para encontrar perfiles profesionales.

CEPYME Aragón subraya el buen comportamiento general del empleo en abril, pero reclama que el debate público vaya más allá de las cifras agregadas y atienda a la calidad, continuidad y sostenibilidad del empleo generado.