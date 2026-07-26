Cerca de 2.000 estudiantes realizan más de 318.000 horas de prácticas en el Sector Sanitario Zaragoza III el curso 25-26

Cerca de 2.000 estudiantes se forman en el sector sanitario Zaragoza III en el curso 2025-2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.998 estudiantes de Formación Profesional, pregrado y postgrado han realizado prácticas formativas en el Sector Sanitario Zaragoza III, del Servicio Aragonés de Salud, durante el curso 2025-2026, tanto en atención hospitalaria, como en atención primaria, sumando más de 318.000 horas, según el balance presentado por la Unidad de Formación Continuada del sector.

Además de coordinar las prácticas formativas, dirigidas principalmente a alumnado de FP y pregrado, esta unidad gestiona la formación continua de los profesionales sanitarios y no sanitarios del sector y colabora en el ámbito de la investigación.

Durante este curso, ha formado a estudiantes de 35 titulaciones en 20 centros sanitarios, con la implicación de unos 350 tutores. El alumnado ha procedido de 37 centros formativos, algo más del 83% de las estancias han correspondido a estudiantes universitarios y alrededor del 16% a Formación Profesional.

Asimismo, casi el 88% de la formación se ha desarrollado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y el resto en centros de salud, en los centros médicos de especialidades Inocencio Jiménez y Cinco Villas y en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar.

La coordinadora de Formación Continuada del sector sanitario Zaragoza III, Marta Charlo, ha subrayado que las cifras del curso 2025-2026 consolidan una década de crecimiento sostenido.

Desde 2017, el número de estudiantes por curso ha aumentado un 34%, pasando de 1.491 a 1.998, y las estancias formativas han crecido un 34,3%, hasta alcanzar las 2.390. El avance más significativo se ha registrado en las horas de prácticas, que han pasado de 67.143 a 318.583 anuales, un incremento del 374,5% que multiplica por 4,7 la actividad formativa.

Por su parte, los centros sanitarios de prácticas se han ampliado de 7 a 20 y el sector ha llegado a acoger 64 titulaciones diferentes a lo largo de este periodo, reflejo de la diversificación de su oferta formativa.

MEJORA CONTINUA

La coordinadora de Formación Continuada del Sector Zaragoza III ha destacado que estos datos "evidencian la capacidad del sector y del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa para impulsar una actividad formativa cada vez más amplia, diversa y compleja". Marta Charlo ha remarcado el compromiso de la unidad "con la mejora continua y la calidad de la tutorización, entendiendo que invertir en el aprendizaje de los futuros profesionales es invertir en calidad, innovación y sostenibilidad del sistema sanitario".

También ha recordado que la condición de hospital universitario "no es solo una denominación, sino un compromiso institucional: acoger, formar y acompañar a este alumnado forma parte de la misión del centro, que asume la docencia como una responsabilidad inseparable de la mejora asistencial y de la excelencia profesional".

Por su parte, el gerente del Sector Sanitario Zaragoza III, Luis Gómez, ha puesto en valor estos resultados como "un activo estratégico para el conjunto del sistema sanitario aragonés". "Formar a cerca de 2.000 estudiantes cada año no es solo una cifra: es garantizar el relevo generacional de nuestras profesiones sanitarias y hacerlo con los estándares de calidad que la sociedad nos exige, teniendo siempre presente que todos los avances tienen como finalidad dar la mejor atención sanitaria a los ciudadanos", ha señalado.

Luis Gómez ha agradecido el compromiso de los más de mil tutores que ha habido en la última década, que han hecho posible el crecimiento de la actividad formativa, y la confianza de las universidades y centros "que eligen nuestro sector para formar a sus estudiantes".

PRÁCTICAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES

En el ámbito universitario, el sector Zaragoza III acoge prácticas de los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Farmacia, Biomedicina, Física, Óptica y Optometría, Trabajo Social y Psicología. En su mayoría son prácticas curriculares, aunque también se realizan estancias extracurriculares y de máster.

En Formación Profesional, el sector recibe alumnado procedente de 24 ciclos formativos, entre los que hay ciclos sanitarios --como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico, Farmacia y Parafarmacia o Higiene Bucodental--, y ciclos técnicos y de servicios --como Electromedicina Clínica, Mantenimiento Electrónico o Cocina y Gastronomía--.

El balance acumulado desde 2017, año en el que comenzó la contabilización sistemática de esta actividad, supone haber acogido en este sector sanitario a 12.725 estudiantes, en 15.350 estancias, sumando 1.664.932 horas de prácticas y con 1.064 tutores implicados a lo largo de la década.

Estas cifras "consolidan al sector como uno de los principales espacios de formación práctica de futuros profesionales del sistema sanitario aragonés", ha enfatizado la coordinadora de Formación Continuada.