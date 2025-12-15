Cerca de 30 colegios estrenarán el programa Rebién para cuidar el bienestar emocional del alumnado desde edades temprana

La consejera Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, presenta el programa Rebién, en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha presentado en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza de la capital aragonesa el programa Rebién, una iniciativa pionera destinada a mejorar el bienestar emocional y la convivencia en las aulas aragonesas que estrenarán 29 colegios.

Tal y como ha adelantado la consejera Tomasa Hernández se desplegará de forma experimental en 29 centros educativos de Aragón a partir de enero, acompañando a más de 5.000 escolares de Infantil y del primer ciclo de Primaria en el desarrollo de sus competencias socioemocionales.

"La educación no solo transmite conocimientos, también ayuda a crecer como personas. Con este programa damos un paso firme para que nuestras aulas sean espacios más saludables, inclusivos y felices", ha señalado tras recordar que la mejora del bienestar, la salud mental del alumnado y la convivencia es una de las prioridades institucionales de la Consejería.

El programa ofrecerá herramientas para identificar y regular emociones, fortalecer la autoestima y practicar la asertividad, además de actividades de mindfulness que contribuirán al bienestar integral del alumnado.

Se trabajará con distintos materiales adaptados a la madurez del alumnado en horario de tutorías, con formación específica para los docentes tutores y también acompañamiento a las familias mediante píldoras formativas online. Se trata de ayudar a los pequeños y a sus progenitores desde edades tempranas a identificar y gestionar mejor sus emociones para prevenir problemas en el futuro.

"Desde que llegamos al Gobierno, estamos preocupados y ocupados en mejorar la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Y estamos comprometiendo todos los medios y esfuerzos en una estrategia global para la prevención, la detección y la actuación decidida cuando se detectan casos que alteran la convivencia o ponen en riesgo el bienestar de nuestros estudiantes", ha explicado Hernández.

COMPLEMENTO

En este sentido, la consejera ha destacado que el programa Rebién complementa las medidas recientemente anunciadas contra el acoso escolar, que refuerzan la protección de los menores y agilizan los protocolos de actuación en todos los centros, públicos y privados. Y se suma a otros programas, como Henka, dirigido en este caso a los estudiantes de Secundaria para trabajar la resiliencia.

"Queremos que Aragón sea referente en la creación de entornos escolares donde el bienestar emocional sea tan prioritario como el aprendizaje académico", ha manifestado Hernández, quien ha concluido diciendo que "prevenir y cuidar la salud emocional es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad".

A la presentación del programa, han asistido en torno a 80 docentes de los centros que aplicarán el programa piloto después de las Navidades, entre ellos muchos equipos directivos, tutores y coordinadores del mismo.

Además de talleres prácticos con los materiales elaborados por Edelvives que ya se han distribuido a los centros para su utilización en el programa, la jornada ha incluido una presentación de la innovadora plataforma Kanjo, que permite obtener, analizar y visualizar de una forma muy sencilla variaciones en los patrones emocionales del alumnado para poder actuar precozmente.

Asimismo, ha tenido lugar una conferencia motivadora a cargo de Coral Elizondo, maestra, psicóloga y orientadora educativa, y destacada especialista en educación inclusiva. Junto a los talleres prácticos, los docentes van a recibir una formación teórica online a cargo de un experto neuropsiquiatra.

Rebién también acompañará a las familias de los centros participantes, pudiendo formarse con píldoras online en colaboración con varias universidades, para reforzar en casa lo visto en el aula por los pequeños.

LA COMUNIDAD REBIÉN

El programa tejerá además una red con la treintena de colegios implicados -'La Comunidad Rebién'-, para compartir experiencias, resolver dudas y aprender todos junto, con varias jornadas intercentros previstas hasta final de curso.

Serán 19 los centros en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca y 3 en la de Teruel los que aplicarán el programa piloto a partir del segundo trimestre de este curso.

En Zaragoza lo harán el C.E.I.P. Aragón (Alagón), C.R.A. L' Albada (Bujaraloz), C.P.I. Castillo Qadrit (Cadrete), colegio Santa Ana (Calatayud), C.E.I.P. Compromiso de Caspe (Caspe), C.R.A. Cuevas del Jalón (Lumpiaque), C.E.I.P. Gil Tarín (La Muela), C.E.I.P. Miguel Artigas (Pinseque), C.E.I.P. Los Albares (La Puebla de Alfindén), C.E.I.P. Parque Europa (Utebo) y C.E.I.P. Ana Mayayo, C.E.I.P. Andrés Manjón, C.E.I.P. Antonio Beltrán Martínez, C.E.I.P. Cándido Domingo, colegio Compañía de María, colegio Hijas de San José, colegio Santa Magdalena Sofía, C.E.I.P. Tenerías y colegio Teresiano del Pilar, todos ellos en Zaragoza capital.

En Huesca, participarán los C.E.I.P. Asunción Pañart (Aínsa-Sobrarbe), C.E.I.P. Miguel Servet (Fraga), colegio Salesianos (Huesca), colegio San Viator (Huesca), C.E.I.P. San Juan de la Peña (Jaca), C.E.I.P. La Laguna (Sariñena) y C.E.I.P. San Miguel (Tamarite de Litera).

Por último, en Teruel se han sumado el colegio San Valero (Alcañiz), el C.R.A. Eras del Jiloca (Calamocha) y el C.E.I.P. Miguel Vallés (Teruel).