Cerca de 39.000 personas se acercan al Cementerio de Torrero para rendir homenaje a sus seres queridos

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios municipales estiman que este 1 de noviembre han pasado por el Cementerio de Torrero cerca de 39.000 personas, un flujo menor que otros años en el día principal, si bien en el acumulado del operativo especial --desde el pasado viernes 24 de octubre-- la cifra de visitantes supera a otra ediciones con más de 200.000 visitantes. Todo ello a falta de una jornada, la de este domingo 2 de noviembre, cuando acabará el dispositivo en el que intervienen más de 12 servicios municipales.

La jornada se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes reseñables, con un flujo constante de visitantes. Este año se han detectado más accesos de ciudadanos a través de los servicios de autobuses urbanos y de las siete entradas peatonales. La Policía Local ha regulado toda la jornada el tráfico del entorno, sin incidencias destacables.

Para este domingo se mantiene el dispositivo de refuerzo en el camposanto zaragozano, cuyo horario de apertura general es de 6.30 horas a 23.00 horas.

Para los peatones la puerta de la parte antigua (Principal y Plaza de la Paz) desde la Z-30 estará operativa de 7.00 horas a 21.00 horas, y la puerta principal de acceso al Tanatorio, por la Cruz de los Caídos (Fray Julián Garcés), estará abierta de 6.30 horas a 23.00 horas. Además, los otro accesos peatonales adicionales de 8.00 horas a 18.30 horas -- dos accesos peatonales por el Tercer Cinturón; un acceso peatonal por andador de Fosa Común; un acceso peatonal por andador B--.

En el caso del Servicio de Portería y préstamos de escaleras estará disponible de 9.00 horas a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

Aquellos usuarios que accedan con vehículo privado podrán hacerlo por dos entradas: la tradicional en la puerta principal de la calle de Fray Julián Garcés --de 6.30 horas a 23.00 horas-- y el acceso por Zona Sur con salida por el Tercer Cinturón, que estará en servicio, que queda supeditado a la intervención de Policía Local.

Las Brigadas de Cementerio han ampliado dos zonas para aparcamiento en el interior del recinto. En el interior del recinto, se diferencian las zonas "nueva" y "antigua"; así como el acceso de las personas que acuden a entierros o funerales esos días. También se reserva una de las calzadas de aparcamiento para los vehículos que acudan a enterramientos exclusivamente.

Se disponen en las calzadas, indicadores de movimiento y circulación de las personas, en una y otra dirección, con el fin de evitar los encuentros. Se dispondrá de cartelería suficiente en toda la extensión del Cementerio Municipal de Torrero para la señalización de accesos, circulación, aparcamiento y baños.