Cerca de 43.000 oferentes se han acercado a la Plaza del Pilar

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar, a 12 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). Las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza incluyen un programa de actividades, con la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar como acto central. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 43.000 personas han depositado ya sus ramos de flores en la estructura de la plaza del Pilar, según la información facilitada por la gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, a las 13.50 horas.

Supone un 13% más de participantes que el año pasado a esa misma hora, en un desfile continuo marcado por la celebración y la devoción que, en el caso de los oferentes individuales, se está viendo notablemente ralentizado, hasta varias horas de espera, por el paso por su recorrido de grupos que tenían asignado un turno de tarde y están llevando las flores por la mañana.

"Hemos detectado un problema que está ralentizando la entrada por individuales porque muchos grupos que tenían asignada hora durante esta tarde están entrando por la fila de individuales", ha apuntado Uriol, quien ha hecho un llamamiento "al respeto" por el resto de participantes "para que se intente guardar el horario que estaba asignado y evitar estos retrasos que están dándose ahora en individuales".

"Hasta hace un ratito el recorrido duraba entre 45 minutos y 52 minutos y ahora se está ralentizando por individuales por esta cuestión de que se están colando los grupos", ha detallado Uriol.