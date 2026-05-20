Cerca de un centenar de universitarios hacen prácticas en el medio rural gracias a la DPT y Unizar

La diputada de Educación, Anabel Fernández, y la vicerrectora del Campus de Teruel, María del Carmen Aguilar. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) y la Universidad de Zaragoza (Unizar) reeditan este año de nuevo el convenio del proyecto 'Desafío-Arraigo', por el que estudiantes universitarios realizan sus prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Teruel.

Se trata del sexto año que se firma este acuerdo que ha permitido hacer estas prácticas a 93 estudiantes de 32 titulaciones diferentes y en 42 localidades. Este convenio tiene como objetivo incentivar la llegada de capital humano a los espacios más despoblados --municipios de menos de 5.000 habitantes--, contribuyendo así al equilibrio territorial. Se divide en tres modalidades que cuentan todas con una compensación económica.

La diputada de Educación, Anabel Fernández, y la vicerrectora del Campus de Teruel, María del Carmen Aguilar, han presentado los detalles de este acuerdo que han calificado como muy provechoso tanto para los estudiantes como para las localidades turolenses. La Diputación de Teruel apoya con 30.000 euros este acuerdo que gestiona la universidad. Este programa se desarrolla bajo en tres modalidades.

El proyecto 'Desafío' facilita la realización de prácticas en el ámbito rural de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza sin vinculación familiar a ese territorio, lo que a efectos prácticos supone tener el domicilio familiar a una distancia superior a 50 kilómetros del lugar de las prácticas.

Esta iniciativa obliga a que el estudiante se aloje en la localidad donde se realizan las prácticas y por ello se cubren los gastos de alojamiento, dentro de la compensación económica que reciben.

La modalidad 'Arraigo' es para la realización de prácticas de titulados universitarios, con raíces familiares en municipios de la provincia de Teruel. Está dirigida para los titulados en Unizar en los cinco últimos cursos académicos que tengan vinculación con el territorio. Deben acreditar que residen a menos de 100 kilómetros de la localidad de realización de las prácticas. En esta modalidad los egresados reciben dietas por los desplazamiento, además de una compensación económica.

Y una tercera opción es el proyecto 'Desafío-Prearraigo Teruel', está dirigido también a estudiantes con vinculación al territorio, lo que supone residir a menos de 50 kilómetros del lugar de las prácticas, y también reciben una compensación económica.

Entre los grados universitarios de los que proceden los estudiantes que se benefician de estas prácticas se encuentran Administración y Dirección de Empresa, Terapia Ocupacional, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Veterinaria, carreras sanitarios, o Historia, entre otros.

La diputada delegada de Educación Anabel Fernández junto a la vicerrectora de Unizar en el Campus de Teruel, han reafirmado el compromiso de las dos entidades para que los alumnos de la Universidad de Zaragoza puedan realizar las prácticas de sus grados en diferentes municipios de la provincias.

Fernández ha explicado que este convenio es "una oportunidad para que los jóvenes puedan formarse y, al mismo tiempo, descubrir nuevos municipios. Además del enriquecimiento personal que supone la experiencia. También puede servir para que encuentren estos pueblos un lugar en el que desarrollar su proyecto de vida". Actualmente, se encuentra abierto las inscripciones a empresas y entidades que quieran participar.

Cada año más de un centenar de empresas y entidades se ofrecen para acoger alumnos en prácticas dentro de este programa. Para ello, deberán ponerse en contacto con el servicio de Empleo de la Universidad de Zaragoza. De igual manera, los alumnos que quieran entrar en el programa.