Cerrada la carretera TE-V-9101, de acceso a El Cuervo (Teruel), por el desprendimiento de un talud

TERUEL 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera TE-V-9101, de acceso a la localidad turolense de El Cuervo, permanecerá cerrada desde este martes, 10 de febrero, por motivos de seguridad debido a un deslizamiento en el talud soporte de la carretera

El corte de la carretera TE-V-9101 se ha producido entre los kilómetros 0+500 a 0+600, donde ha tenido lugar este deslizamiento de tierra provocado, seguramente, por las últimas lluvias.

Los accesos a la localidad de El Cuervo se realizarán por su variante que comienza en el punto kilométrico 0+320, ha informado la Diputación Provincial de Teruel.