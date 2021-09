El certamen de cine histórico de Zaragoza Saraqusta Film Festival ofrecerá 17 proyecciones en su primera edición

ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Saraqusta Film Festival, el festival de cine y series históricas de Zaragoza, ofrecerá un programa de 17 proyecciones que incluyen películas, documentales y series, del 26 de septiembre al 2 de octubre. Se trata de la primera edición de este certamen, una iniciativa del Ayuntamiento, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón.

El festival tendrá dos secciones competitivas, la de largometrajes y la de series históricas, en las que diez producciones aspirarán a lograr, cada una en su categoría, el gran premio del Dragón de Oro --obra del artista Santiago Osácar--, dotado con 6.000 euros.

Los galardones se conocerán en la gran gala final, donde también se entregarán los premios a la mejor dirección, mejor guion, mejor actriz, mejor actor y el premio del jurado joven.

El certamen forma parte de la "estrategia de presentar Zaragoza como ciudad de cine", ha afirmado la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, durante la presentación, y ha añadido que el certamen "nace como un escaparate para la ciudad y para el cine de Aragón".

La temática histórica se eligió con intención de "buscar algo que nos diferenciara, en lo que tuviera presencia la creación aragonesa y con lo que el público se pudiera identificar, ya que queremos que los zaragozanos se sientan parte de este festival", ha explicado Fernández.

PROCEDENCIA INTERNACIONAL

El certamen cuenta con obras con orígenes muy diversos. "Tenemos producciones de Ucrania, Serbia, Canadá, Francia, Argentina o México, además de españolas", ha señalado el director del festival, José Ángel Delgado, durante la presentación.

Delgado ha destacado también la presencia de producciones históricas aragonesas, como "el documental 'Buñuel, un cineasta surrealista', de Javier Espada", que recientemente se proyectó en la XVIII edición de Cannes Classic, y que se proyectará en la gala de inauguración del festival.

Dentro de concurso podrán verse otras dos producciones aragonesas: el documental 'Pierres Vedel', de José Ángel Guimerá, sobre el arquitecto que creó el suministro de agua a la ciudad de Teruel; y la serie 'Heroínas con maña', de CARTV, sobre varias heroínas zaragozanas.

También ha asistido a la presentación el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Victor Lucea, quien ha expresado su confianza de que el certamen "se consolide como una cita inexcusable" en el ámbito de la producción audiovisual.

Por su parte, el gerente de Zaragoza Cultural, organismo encargado de la planificación de este certamen, ha indicado que Saraqusta Film Festival surge para "sumarse a la oferta cultural ya existente" en la localidad y para que la ciudad "aparezca como una cita de cine de primer nivel en el panorama nacional".

TRES SESIONES

Entre la inauguración y la clausura habrá cinco días de programación abierta a los espectadores, que podrán asistir las proyecciones a las 16.30 horas de documentales, a las 18.30 horas para las series, mientras que la sesión de las 20.30 horas será la de los largometrajes.

Los equipos de cada producción ofrecerán una rueda de prensa cada mañana en el Teatro Romano, sede principal del Saraqusta Film Festival, tras la cual, a las 12.00 horas, tendrán lugar, abiertas al público, una serie de mesas redondas con diferentes invitados. Delgado ha anunciado también la realización de un taller de "creación artística, con el escultor del trofeo del festival".

Todas las proyecciones se llevarán a cabo en los cines Cervantes y Palafox. Las entradas, al precio de tres euros, pueden adquirirse a partir del próximo lunes en taquillas y cajeros de Ibercaja o a través de la web oficial del festival: 'www.saraqustafilmfestival.com'. Delgado ha anunciado que "también se podrá sacar entrada para la inauguración y la gala final", ya que "queremos que el festival llegue al gran público y todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar del espectáculo".

PROGRAMACIÓN

El Saraqusta Film Festival se iniciará el domingo 26 de septiembre a las 19.00 horas con un acto teatralizado en la plaza del Pilar, protagonizado por los actores Alfonso Desentre y Alba Gallego, al que seguirá la gala de inauguración presentada por Alejandra Andreu en el Cine Cervantes.

El lunes 27 de septiembre podra verse el documental 'Pierres Vedel', de la serie 'Inés del Alma Mía' y de la película 'Faraway Land'; el martes será el turno de 'Marzo, crónicas de una vida", como documental, la serie 'Heroínas con maña', y el largometraje 'The name of the people'; el miércoles se proyectarán 'The Spanish flu', documental, la serie 'Rubirosa' y el largometraje 'La mancha negra'; el jueves las pantallas recibirán al documental 'Les damnés de la commune', la serie 'El Ministerio del Tiempo', y el largometraje 'Delicioso'.

Finalmente, el viernes será el momento de los trabajos 'Estos muros', como documental, la serie 'Isabel' y la película 'The Ingloriuous Serfs'. El jurado de las diferentes secciones estará compuesto por Claude Coret, Irene Alquézar, Ana Puyol, Orencio Boix y Ramón Betrán.

La clausura del festival comenzará el sábado 2 de octubre en el Cine Cervantes, con una gala presentada por Gerald Filmore que tendrá lugar a las 20.30 horas. En ella, se entregará el palmarés y se homenajearán también al actor Rodolfo Sancho y al guionista y creador Javier Olivares. A continuación, se proyectará el documental candiense 'Waiting for Waldemar.

El festival, creado e impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuenta con Gobierno de Aragón como socio institucional; Zaragoza Nsencia Magazine, RTVE, Aragón TV, Aragón Radio y Heraldo de Aragón como medios patrocinadores, y como colaboradores a Ibercaja, Ambar, Lexus Zaragoza, Cosmös Fan Comunicación, Tranvía Zaragoza y Bodegas Carlos Valero.