CHA abre las primarias de Zaragoza y plantea una candidatura amplia aragonesista para las generales

El dirigente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, presenta la apertura de las listas para las primarias municipales en la sede de la formación en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) ha abierto este lunes, 21 de septiembre, el proceso de primarias para elegir las personas que encabezarán sus candidaturas a las elecciones municipales de mayo de 2027, con especial atención a Zaragoza y Huesca, al tiempo que ha reafirmado su intención de impulsar una candidatura amplia de la izquierda para las próximas elecciones generales. El presidente de la formación, Jorge Pueyo, ha defendido que el objetivo es que "ningún voto progresista ni aragonesista se quede en casa".

El Comité Nazional de CHA, máximo órgano entre asambleas, aprobó el pasado sábado, 19 de septiembre, el calendario y el reglamento de estas primarias. El proceso contempla que entre el 23 y el 28 de septiembre se puedan presentar las candidaturas, que deberán contar con el aval del 10 por ciento de la militancia correspondiente a cada municipio o circunscripción.

La votación de las primarias tendrá lugar el 2 de octubre y estará abierta a toda la militancia de CHA. Pueyo ha hecho un llamamiento a la participación y ha reivindicado que la organización lleva celebrando procesos de primarias desde 2011, por lo que considera que se trata de una fórmula ya consolidada dentro de la formación.

Junto a la elección de las cabezas de lista, CHA ha iniciado también la elaboración de sus programas electorales municipales. Pueyo ha explicado que están participando las diferentes secretarías sectoriales, los municipios y la militancia para incorporar propuestas procedentes de distintos ámbitos y territorios.

El presidente de CHA ha subrayado que la intención es que en ese proceso participe "cuanto más Aragón mejor", incorporando las aportaciones de los municipios y de los diferentes sectores. Según ha señalado, la elaboración del programa debe servir para construir una propuesta política vinculada al conjunto del territorio aragonés.

Pueyo ha remarcado que la apertura de las primarias no modifica la decisión adoptada por Chunta el pasado sábado de iniciar una ronda de contactos con otras formaciones políticas para estudiar candidaturas amplias de cara a las elecciones de 2027. La dirección de CHA anunció entonces su disposición a hablar con distintos partidos para intentar articular candidaturas conjuntas tanto en los comicios municipales como en los generales.

UNA CANDIDATURA AMPLIA PARA LAS GENERALES

En este sentido, Pueyo ha defendido que CHA quiere mantener la apuesta por "una papeleta única" que permita agrupar el voto progresista y aragonesista. La formación plantea esta fórmula con el objetivo de aumentar su representación municipal y, en el caso de las generales, conseguir una presencia aragonesista en el Congreso que permita defender en Madrid los intereses de Aragón.

"Si Aragón es capaz de ponerse de acuerdo, Aragón va a tener esa lista única para las elecciones generales", ha afirmado Pueyo, quien ha insistido en que la iniciativa no quiere depender de decisiones adoptadas fuera de la Comunidad. A su juicio, la eventual candidatura debe construirse desde Aragón y tener en cuenta las posiciones de las distintas fuerzas políticas aragonesas.

El presidente de CHA ha citado expresamente la posibilidad de hablar con formaciones como Izquierda Unida de Aragón, Podemos Aragón o el Partido Verde de Aragón, y ha señalado que tampoco se cierran a otras opciones. Ha diferenciado esta propuesta de la experiencia de la coalición de Sumar en las últimas elecciones generales y ha defendido que el contexto político actual es diferente.

Pueyo ha asegurado que CHA también hace "autocrítica" sobre los errores de la anterior etapa de confluencia y ha considerado que el nuevo escenario debe permitir explorar otras fórmulas. En este sentido, ha destacado el papel que, a su juicio, están adquiriendo diferentes fuerzas de ámbito territorial y ha mencionado como referencias los casos de Adelante Andalucía o Compromís.

No obstante, ha señalado que la formación no descarta una eventual integración con una plataforma estatal si finalmente se alcanza un acuerdo, aunque ha insistido en que no quiere que la unidad de la izquierda sea "impuesta" desde Madrid o Barcelona. "Queremos que los intereses de Aragón se tengan en cuenta", ha recalcado.

El dirigente aragonesista ha manifestado que el objetivo final es que exista una representación que pueda trasladar al Congreso las reivindicaciones de la Comunidad. En su intervención ha recuperado además la figura de José Antonio Labordeta, de cuya muerte se han cumplido 16 años, para reivindicar la idea de que el diputado aragonesista debe acudir a Madrid "en nombre de Aragón" y defender los intereses del territorio.

CHA NO DESCARTA NEGOCIAR LAS CABEZAS DE LISTA

Respecto a quién podría encabezar las candidaturas que eventualmente surjan de las negociaciones, Pueyo ha precisado que la cuestión tendrá que abordarse posteriormente. En el caso de las municipales, ha señalado que la decisión dependerá de las conversaciones que mantengan las distintas formaciones y de los acuerdos que puedan alcanzar en cada municipio.

El presidente de CHA ha insistido en que la convocatoria de primarias permite a la formación conocer quiénes son las personas que aspiran a encabezar sus listas, pero no supone cerrar de antemano el resultado de las futuras negociaciones. En este sentido, ha indicado que todavía está por determinar cómo se concretarán las posibles candidaturas de confluencia.

Pueyo ha incidido en la necesidad de "dar un vuelco" en los ayuntamientos aragoneses y ha centrado parte de sus críticas en los gobiernos municipales que, según ha sostenido, apuestan por modelos urbanos basados en el cemento y la reducción de espacios verdes. En Zaragoza, ha cuestionado las políticas del actual Gobierno municipal y ha citado también a los ejecutivos de Huesca y Teruel.

El dirigente de CHA ha relacionado esta estrategia municipal con su planteamiento para las generales y ha defendido que ambas citas electorales deben servir para reforzar la capacidad de decisión de Aragón. La formación pretende así combinar la implantación municipal con una candidatura estatal que permita recuperar representación aragonesista en Madrid.

En su intervención, Pueyo ha aludido también a los resultados electorales del pasado 8 de febrero y a distintas encuestas que, según ha indicado, apuntan a un crecimiento de CHA tanto en Zaragoza como en unas hipotéticas elecciones generales. Ha señalado que algunos sondeos sitúan a la formación con representación en el Congreso si concurriera en solitario, aunque ha insistido en que su objetivo es no conformarse con esos resultados y buscar una candidatura lo más amplia posible.

CRECIMIENTO DE LA MILITANCIA

Pueyo ha vinculado la apertura de las primarias con el momento interno que atraviesa CHA y ha asegurado que la militancia ha aumentado en "más de 300 o casi 400 personas" durante los últimos siete u ocho meses. Según ha explicado, ya ha recibido información de personas interesadas en presentar su candidatura al proceso.

El presidente de CHA ha animado a la militancia a participar y ha asegurado que no avalará a ninguno de los aspirantes para mantener su posición de neutralidad durante las primarias. A su juicio, la posibilidad de que diferentes personas presenten sus candidaturas y defiendan sus propuestas puede contribuir a reforzar el debate interno y mejorar las propuestas políticas de la organización.

Con el calendario ya aprobado, CHA afronta así los próximos meses con dos procesos paralelos: por un lado, la elección interna de sus candidaturas municipales y la elaboración de los programas para 2027; por otro, el inicio de las conversaciones con otras fuerzas para intentar articular candidaturas amplias que permitan concentrar el voto progresista y aragonesista.