CHA acusa a Azcón de meter el "caballo de Troya trasvasista" de Vox en el Gobierno de Aragón

La secretaria general de CHA y diputada autonómica, Verónica Villagrasa. - CHA.

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

CHA vuelve a reiterar su oposición a la propuesta de reactivar las políticas de "interconexión entre cuencas", mero eufemismo del trasvase del Ebro, tras las declaraciones efectuadas por los socios del PP este sábado en un acto público en Madrid y advierte de que el presidente aragonés, Jorge Azcón, "ha metido el caballo de Troya trasvasista en el Gobierno de Aragón".

La formación aragonesista insiste en que la interconexión de cuencas reactiva el "ya caduco" objetivo político de impulsar un nuevo trasvase del Ebro, lo que provocaría, advierten, "un impacto crítico sobre los caudales, los ecosistemas y los sectores productivos de Aragón".

CHA recuerda que Aragón dispone de un marco jurídico-político que blinda sus derechos sobre el agua y de un amplio, mayoritario e histórico consenso social que no puede ser erosionado, desde dentro, por las decisiones políticas del poder a toda costa del PP.

La secretaria general de CHA y portavoz del grupo en las Cortes, Verónica Villagrasa, considera que el trasvase del Ebro a otras cuencas es "una aberración ambiental, económica y un expolio para Aragón contra el que debemos posicionarnos políticamente en contra siempre".

Villagrasa interpela directamente al presidente Jorge Azcón, y advierte de "su debilidad" ante las directrices de su propio partido. La portavoz ha señalado que Azcón "terminará por plegarse y acatará de forma sumisa las órdenes que le dicten desde Madrid, priorizando los intereses de la dirección del PP por encima de los derechos y del futuro del territorio aragonés".

"Feijóo hará lo que sea por llegar a la Moncloa, incluido vender el río Ebro al mejor postor, por encima de Aragón, por encima de Azcón", concluye la secretaria general de CHA.