Muere atropellado un conductor tras salir de su vehículo cuando iba por la A-8 entre Cabezón y San Vicente

SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha fallecido esta mañana cuando circulaba por la Autovía del Cantábrico A-8 y, en el tramo entre Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera, ha salido de su vehículo y ha fallecido en el acto.

Por el momento, se desconocen las causas por las que la víctima ha bajado del automóvil, motivos que están siendo investigadas, han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

El suceso ha ocurrido en torno a las 11.30 horas en la A-8 en dirección a Asturias.