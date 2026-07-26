CHA advierte de que las principales ciudades aragonesas pierden posiciones en el principal ranking cultural nacional

Archivo - La diputada de CHA Mary Carmen Bozal. - CHA. - Archivo

ZARAGOZA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Cultura de CHA, Mary Carmen Bozal, ha mostrado su preocupación por el retroceso experimentado por las principales ciudades aragonesas en el 'Observatorio de la Cultura 2025 de la Fundación Contemporánea' y ha reclamado un nuevo impulso a las políticas de promoción y protección de la cultura en todo Aragón.

Los resultados de 2025 reflejan una pérdida de peso de las principales ciudades aragonesas en el panorama cultural de toda España.

De hecho, Zaragoza baja dos posiciones en la clasificación de ciudades y pasa del puesto 10 al 12, quedando por detrás de ciudades como Granada, que precisamente impulsa su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Huesca también retrocede, y pasa del puesto 37 al 39. Por su parte, Teruel ni siquiera figura entre las 45 ciudades incluidas en el ranking, al igual que el resto de los municipios aragoneses.

CHA recuerda que el Observatorio de la Cultura es uno de los estudios más reconocidos del sector porque recoge la opinión de gestores culturales, responsables de instituciones públicas y privadas, programadores, artistas, comisarios y otros especialistas, convirtiéndose en un termómetro del prestigio y la proyección cultural de los distintos territorios.

"La cultura no puede depender únicamente de grandes acontecimientos puntuales. Hace falta una estrategia estable, una programación ambiciosa y apoyo continuado al tejido cultural para que Zaragoza recupere posiciones y para que ciudades como por ejemplo Huesca y Teruel ganen visibilidad en el conjunto del Estado", afirma Bozal.

CHA considera, por tanto, necesario reforzar las políticas culturales con una visión estratégica que impulse la creación, la producción cultural y la proyección exterior de las ciudades aragonesas.

"El potencial patrimonial, artístico y creativo de Aragón no puede conformarse con que sus principales ciudades pierdan relevancia en un informe que es seguido por todo el sector cultural. La cultura también es un indicador de atracción de talento y de calidad de vida, y las administraciones públicas deberían tomarse estos resultados como una llamada de atención para analizar los motivos e impulsar políticas destinadas a revertir esta situación de manera urgente", concluye la responsable de la Secretaría de Cultura de CHA.