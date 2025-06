CHA alerta de la "insostenible" situación sanitaria en el medio rural aragonés: "Es la crónica de un abandono anunciado"

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha advertido de la "insostenible" situación sanitaria en el medio rural aragonés, alineado con el "manual" de gestión del Partido Popular. "Es la crónica de un abandono anunciado", ha afirmado.

En una rueda de prensa este miércoles, Isabel Lasobras ha adelantado que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, "tendrá que dar explicaciones por la falta de profesionales sanitarios en la Comarca de Cinco Villas", en la sesión plenaria de este viernes.

A su juicio, la situación que afecta a esta zona "evidencia la desidia del Partido Popular en el medio rural" y ha provocado que la asistencia sanitaria sea "insostenible". No obstante, "esta es la política sanitaria del Gobierno de Azcón, un modelo que abandona al medio rural, que recorta, externaliza y privatiza, que cierra camas y precariza los servicios públicos, mientras favorece un sistema dual sanitario, uno para quien puede pagar y otro para quien tiene que esperar".

Ha añadido que las acciones del Gobierno de Aragón se enmarcan en el "manual" del Partido Popular: "Una sanidad pública debilitada, con profesionales desbordados y sin recursos y ciudadanos de segunda en los pueblos".

"GRAVE"

Lasobras ha expresado la gravedad de la situación sanitaria en las Cinco Villas "y la responsabilidad recae en las políticas del Partido Popular, que ha demostrado una gestión irresponsable y una falta de compromiso con la salud y con los pacientes".

Sin embargo, ha reconocido que no es "un problema nuevo", recordando que ya se han sucedido concentraciones en pueblos afectados, como Urriés, Navardún, Ejea de los Caballeros y Luesia, a las que se han sumado protestas ante las puertas del Departamento de Sanidad y de las Cortes de Aragón.

Isabel Lasobras ha expuesto una de las problemáticas que afecta a la Zona Básica de Salud (ZBS) de Ejea de los Caballeros, que pertenece al Área Sanitaria de Zaragoza III: "Desde hace meses, de las cinco residencias de mayores, en cuatro no tienen médico". Esto significa, ha señalado, "dejar tirados a nuestros mayores".

Además, de los 12 pueblos que pertenecen a esta ZBS, once no tienen médico. En este punto, ha calificado de "lamentable" la realidad de los pueblos, al tiempo que ha advertido: "Lo peor está por llegar, porque la previsión para el mes de agosto es desoladora".

Ha detallado que habrá "apenas tres o cuatro" médicos para atender a 18.000 usuarios, cuando deberían de ser a menos el doble; también faltan dos médicos en Atención Continuada, algo que se agravará cuando se resuelva el concurso de traslados. Del mismo modo, ha lamentado la dimisión de la jefa del Equipo de Admisión del Centro de Salud, "ante el abandono y la falta de recursos".

La parlamentaria de CHA también ha referido problemas "graves" en las zonas de Sos del Rey Católico y Luna, lo que lleva a CHA a "denunciar la absoluta dejadez" del Gobierno de Aragón: "Azcón y Bancalero no están dando soluciones, están dejando morir los servicios públicos en nuestros pueblos".

FUTURO

Así, Lasobras se ha preguntado: "¿Qué futuro tienen nuestros pueblos si no hay atención sanitaria mínima? ¿Qué familia joven va a querer venir a vivir? Si no hay médicos, no hay pediatras, no hay servicios".

"Exigimos que se cubran las bajas, las jubilaciones, que se dote de medios y personal a las zonas rurales, que se garantice una salida pública de calidad para todos y todas, vivan donde viva", ha defendido Lasobras.