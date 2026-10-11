CHA Cadrete denuncia el abandono del Parque Lineal por parte del equipo de gobierno municipal

Parque Lineal de Cadrete. - CHA

CADRETE (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza), Fabio Pérez, ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra el Parque Lineal del municipio.

"Está lleno de vallas rotas, socavones, papeleras oxidadas, fuentes que no funcionan y árboles caídos", ha explicado Pérez, quien ha advertido de que "los años de desidia y falta de mantenimiento se vieron incrementados con la riada del año pasado".

El portavoz municipal de CHA ha lamentado que los vecinos de Cadrete llevan un año sin poder usar ninguna de las dos áreas de esparcimiento canino que existían. Además, ha asegurado, "mobiliario como la tirolina o partes del gimnasio al aire libre siguen estropeados".

Para Pérez, "algunas mejoras, como el nuevo rocódromo o el 'pump truck' no tapan la desidia con la que el equipo de gobierno castiga al parque más grande del municipio, en el que dar un paseo se ha convertido en lo más parecido a hacer una carrera de obstáculos".

"Desde CHA Cadrete defendemos que una infraestructura tan importante para el día a día de los cadretanos y cadretanas debería contar con todos los esfuerzos del ayuntamiento para estar en condiciones", ha finalizado Fabio Pérez.