CHA celebra 40 años de aragonesismo de izquierdas con un concierto de La Ronda de Boltaña y Cachirulos XL

Cartel del concierto de La Ronda de Boltaña y Cachirulos XL para celebrar el 40 aniversario de la fundación de CHA. - CHA.

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista celebrará el 40 aniversario de su fundación con un concierto de La Ronda de Boltaña y Cachirulos XL en La Rotonda del Centro Cívico Delicias el viernes, 26 de junio, a partir de las 19.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El próximo 29 de junio, Chunta Aragonesista cumple 40 años de historia. Su presidente, Jorge Pueyo, ha recordado que el "el 29 de junio de 1986, un grupo de hombres y mujeres aragonesistas fundaron CHA en el aniversario de los Decretos de Nueva Planta, tomando una fecha histórica de derrota para darle la vuelta y dejar bien claro lo que queremos llegar a ser: un país pleno de derechos y libertades".

"Desde entonces, Chunta Aragonesista lleva cuatro décadas defendiendo este país, el medio ambiente, el agua, la igualdad, la transparencia, los derechos de las personas, las montañas, los valles, la dignidad de sus habitantes y, cómo no, los servicios públicos de todas las personas que vivimos en Aragón", ha señalado.

Para celebrar esta fecha tan señalada, Pueyo ha anunciado este viernes el programa de actos, cuyo plato fuerte será el concierto de La Ronda de Boltaña y Cachirulos XL.

Además, el lunes 29 de junio a las 19.00 horas se instalará la nueva decoración exterior de la sede de CHA en Zaragoza y se inaugurará la exposición fotográfica 'Mis lugares favoritos', de Javier Castejón.

El presidente de CHA ha adelantado también que para después del verano se celebrarán una serie de actos enmarcados dentro del 40 aniversario, que tendrán como colofón el 20 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos y Libertades del Pueblo Aragonés.

UN PASO ADELANTE

Pueyo ha dado las gracias a quienes cada día construyen el proyecto político de CHA: "Nuestros cargos públicos, que trabajan a diario en los ayuntamientos, en las comarcas, en las diputaciones y en las Cortes de Aragón; nuestra militancia, por su compromiso, su responsabilidad y su autocrítica; y nuestros votantes, cuya confianza en CHA permite que este proyecto colectivo siga creciendo".

"Es la hora de dar un paso adelante para seguir creciendo, aprovechando el viento de cola tras los últimos resultados electorales, las encuestas favorables y las personas que están dando el paso de afiliarse a CHA para construir la alternativa aragonesista de izquierdas de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 y las Elecciones Generales", ha señalado Jorge Pueyo, quien ha subrayado que en este momento "CHA está sentando las bases para fortalecer la organización, ampliar su base social y ofrecer propuestas útiles para Aragón y sus municipios".