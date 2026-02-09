CHA cierra la puerta a abstenerse para que gobierne Azcón sin Vox: "Rotundamente no"

Consello Nazional de CHA. - CHA

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La número dos de CHA por Zaragoza, Isabel Lasobras, ha dejado claro este lunes que sus seis diputados en las Cortes de Aragón no se van a abstener en ningún caso para que el 'popular' Jorge Azcón pueda gobernar sin el apoyo de Vox ya que ambas formaciones "están en las antípodas": "No vamos a hacer ninguna abstención, no vamos a votar a favor, rotundamente no", ha remarcado.

Así lo ha asegurado la también diputada electa de la formación --la única que repetirá en las Cortes esta legislatura--, en declaraciones a los medios posteriores a una reunión del Consello Nazional de CHA --su ejecutiva-- en la que han valorado los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Aragón, en las que ha vencido el PP y los aragonesistas han duplicado su representación al pasar de tres a seis escaños.

"Están desmantelando los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios públicos y Chunta Aragonesista siempre va a defender los servicios públicos", ha apostillado, recordado su participación en una manifestación, pocos días antes del inicio de la campaña electoral, "con 35.000 personas" en contra de los conciertos educativos del PP.

En cuanto a los comicios de este domingo, después de agradecer a los 64.000 aragoneses que depositaron su confianza en CHA, así como a la militancia y a todo el equipo de campaña por su "esfuerzo" y su "constancia", ha subrayado que el crecimiento experimentado por la formación es "muy positivo", deja "una sensación buenísima" y están "súper orgullosos", pero ha considerado que los datos de Aragón, con un fuerte incremento de los apoyos a Vox, son "muy malos". Ha extendido también su agradecimiento a los partidos Estado Aragonés, Partido Verde Equo y Recortes Cero, que se sumaron a su candidatura.

Lasobras ha lamentado que el PP va a seguir necesitando a Vox para poder gobernar en la comunidad autónoma, a pesar de que "han sido incapaces de llegar a acuerdos para aprobar unos presupuestos" o para aprobar leyes como la de vivienda, que es "una emergencia social a día de hoy".

"Va a ser otra vez un nuevo gobierno inestable como el que hemos tenido hasta ahora", ha advertido, destacando que la convocatoria anticipada ha sido "un error" de Azcón, porque pretendía gobernar con Teruel Existe y el PAR y "lo que ha hecho es abrir las puertas de la Aljafería de par en par a la ultraderecha".

"Es muy peligroso, mucho nos tememos que haya un gobierno de una inestabilidad, que tengamos que volver o a una repetición electoral, lo cual volvería a ser un grave error y un grave fracaso, no solamente de Azcón sino también de Feijóo", ha añadido.

La secretaria general de CHA también ha tenido palabras para el líder nacional de los 'populares', al que ha acusado de "obligar" a Azcón a convocar estas elecciones "para desgastar al PSOE" y "se ha desgastado al PSOE pero también el Partido Popular ha perdido en votos y quien ha ganado, desde luego, ha sido la ultraderecha con esas políticas de negacionismo sobre todo". "No estamos contentos con la situación parlamentaria que vamos a tener", ha recalcado.



