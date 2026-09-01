CHA comparte la solidaridad con Ceuta, pero no participará en una concentración "instrumentalizada por PP y Vox"

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ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) ha trasladado este martes que comparte la solidaridad con la ciudadanía de Ceuta ante la situación que vive la ciudad autónoma tras la entrada masiva de cientos de miles de migrantes el pasado 30 de julio, pero ha anunciado que no participará en las concentraciones convocadas para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al considerad que están "instrumentalizadas política por PP y Vox".

A este respecto, ha calificado como "especialmente grave" el uso del término "invasión", al tender que "deshumaniza" a las personas migrantes, incluidos menores, y que convierte una crisis humanitaria en "un relato de miedo y confrontación".

"Apoyo a Ceuta, sí; utilización partidista de su sufrimiento, no", han remarcado los aragonesistas, que han insistido que "los Derechos Humanos no pueden quedar fuera de la respuesta política".

"Defendemos una respuesta institucional seria, coordinada y respetuosa con el derecho internacional, el asilo y la protección de los menores", han concluido desde CHA.