CHA condena el asesinato de una mujer en Zaragoza en un nuevo caso de violencia machista

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rolde de Feminismos de Chunta Aragonesista ha expresado su más profunda consternación y dolor ante el asesinato machista ocurrido este sábado en Zaragoza.

La coordinadora del Rolde de Feminismos de CHA, Teresa Gassió, califica el crimen como "la expresión más extrema de una violencia estructural que sigue presente en nuestra sociedad".

Por ello, ha advertido de que "no se puede normalizar que las mujeres sigan siendo asesinadas por el mero hecho de serlo".

Gassió lamenta que este nuevo asesinato "no es un hecho aislado, sino que se suma a una cifra insoportable de mujeres asesinadas en el Estado español en lo que va de año".

Por ello, sostiene que "no basta con condenar estos crímenes. Es urgente reforzar los recursos, mejorar la coordinación institucional y apostar decididamente por la prevención y la educación en igualdad", añade.

Desde CHA han retirado su condena firme y rotunda ante la violencia machista, y han trasladado todo su apoyo y solidaridad a la familia y entorno de la víctima. Y han hecho un llamamiento a toda la sociedad aragonesa a implicarse activamente en la lucha contra las violencias machistas. "El silencio no es una opción", sostienen.