CHA cree que el PP encarece la vivienda protegida para favorecer los intereses de los promotores

El presidente de CHA Zaragoza, Chuaquín Bernal. - CHUNTA ARAGONESISTA

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA) considera que el anuncio de una promoción de 192 viviendas protegidas que se construirá con el módulo anterior desmonta el principal argumento utilizado por el Gobierno de Aragón para justificar el incremento del precio máximo de la vivienda protegida.

"Nos dijeron que sin subir el módulo era imposible promover VPO. Los hechos demuestran que no era cierto. Si hay empresas que construyen con el precio anterior, ¿a quién beneficiaba realmente la subida? Desde luego, no a las familias que buscan una vivienda asequible", ha argumentado el presidente de CHA Zaragoza, Chuaquín Bernal.

Para Chunta, este anuncio confirma que el aumento del módulo no respondía a una necesidad objetiva del sector, sino a una presión de determinados promotores para incrementar sus márgenes de beneficio. "Se ha optado por encarecer la vivienda protegida en lugar de proteger a quienes más dificultades tienen para acceder a ella. Es una decisión política que favorece a unos pocos y perjudica a la mayoría", ha afirmado Bernal.

La formación aragonesista ha advertido de que la subida del módulo hará todavía más difícil el acceso a la VPO para muchas personas y familias, que deberán afrontar precios más altos, exigirán mayores ahorros previos y asumirán hipotecas cada vez más difíciles de pagar.

CHA también ha criticado la política de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, al que acusa de convertir el suelo público en una herramienta para hacer caja. "Mientras venden patrimonio municipal para cuadrar las cuentas, hipotecan el futuro de la ciudad" ,sostiene Bernal.El acceso a la vivienda no puede convertirse en un negocio financiado con dinero público. Cada decisión que incrementa el precio de la VPO aleja a miles de personas de la posibilidad de tener un hogar. La política de vivienda debe estar al servicio de la ciudadanía, no de quienes buscan aumentar sus beneficios", ha finalizado Chuaquín Bernal.