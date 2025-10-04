CHA critica el recorte "injustificado y sin aviso previo" de las ayudas a 78 municipios con espacios protegidos

Archivo - La secretaria territorial de CHA en el Alto Aragón, Verónica Villagrasa. - CHA. - Archivo
Europa Press Aragón
Publicado: sábado, 4 octubre 2025 14:43

HUESCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria territorial de CHA en el Altoaragón, Verónica Villagrasa, ha expresado su "profunda preocupación y malestar" por el recorte de las ayudas del Fondo de Compensación a los municipios situados en áreas de influencia de los espacios protegidos de Aragón, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o los Parques Naturales.

Este Fondo fue creado precisamente para resarcir a las entidades locales de las restricciones derivadas de la existencia de parques y reservas naturales, por lo que CHA considera "inaceptable" la reducción aplicada por el Gobierno de Aragón.

Villagrasa ha anunciado que CHA presentará iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón a través de su portavoz, José Luis Soro, en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, con el objetivo de exigir al Gobierno aragonés que rectifique, reponga las cantidades eliminadas y garantice la continuidad del Fondo en condiciones justas y transparentes.

"Los municipios afectados no pueden ser los que paguen las consecuencias de decisiones unilaterales y poco transparentes. La protección del medio ambiente debe ir acompañada de un compromiso real con quienes habitan en esos territorios", ha concluido la secretaria territorial de CHA en el Altoaragón.

