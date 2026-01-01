CHA critica que siete alumnos del CEIP 'Tío Jorge' con necesidades especiales dependen de un solo auxiliar

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

CHA ha alertado de la situación en el CEIP 'Tío Jorge' de Zaragoza, donde siete alumnos con necesidades educativas especiales dependen de un único auxiliar, han informado en una nota de prensa.

"El caso del CEIP 'Tío Jorge' de Zaragoza pone en evidencia cómo el PP está relegando a un segundo plano a la educación pública. La carencia de apoyos especializados no es una anomalía puntual, sino el resultado de una política consciente de infrafinanciación y dejación de funciones", han señalado.

"La inclusión educativa no puede limitarse a declaraciones institucionales mientras, en la realidad diaria de los centros, se mantienen ratios imposibles, se niegan refuerzos imprescindibles y se obliga a docentes y familias a sostener el sistema a base de sobreesfuerzo".

Desde CHA se recuerda que el Departamento de Educación ha sido informado reiteradamente de la situación del CEIP "y, aun así, ha optado por no dar una respuesta eficaz, empujando a las familias a buscar amparo fuera de la propia administración ante la Justicia de Aragón".

"Esta falta de actuación resulta todavía más grave cuando el Partido Popular plantea destinar fondos públicos a ampliar la educación concertada, incluyendo etapas como el Bachillerato y la educación de 0 a 3 años", han considerado.

CHA ha advertido de que "avanzar en esa línea supondría agravar aún más la falta de recursos en la escuela pública, especialmente en barrios donde los centros públicos de Zaragoza y otros lugares de Aragón que cumplen una función social esencial".

Desde CHA se subraya que "no es aceptable financiar nuevas líneas concertadas mientras colegios públicos como el CEIP 'Tío Jorge' carecen del personal necesario para garantizar una atención adecuada al alumnado más vulnerable. Este caso demuestra que las prioridades del PP no pasan por la igualdad de oportunidades ni por la inclusión, sino por consolidar un modelo que debilita lo público y aumenta las desigualdades".

CHA ha exigido al Gobierno de Aragón "que rectifique de inmediato, refuerce los recursos humanos en el CEIP 'Tío Jorge' y en el conjunto de la red pública, y abandone cualquier intento de desviar fondos a la concertada mientras la educación pública siga sin cubrir necesidades básicas de atención a la diversidad".